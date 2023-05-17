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Следователи заинтересовались смертью тагильчанина с изъятыми органами

17 мая 2023, 12:45
Фото: 1MI
Следственный комитет установит обстоятельства смерти жителя Нижнего Тагила, супруга которого обвиняет врачей в посмертном изъятии почек и печени.

Следователи проверят надлежащее оказание медицинской помощи в больнице и установят все обстоятельства случившегося.

Известно, что все инцидент произошел в октябре 2018 года. Мужчина ударился головой на работе, ему оказали медпомощь, но спустя время он стал чувствовать сильные боли. Его госпитализировали в тагильскую больницу, а после перевезли в Екатеринбург, но спасти не смогли.

Спустя четыре года после случившегося вдова тагильчанина узнала, что после смерти супруга у него забрали органы — печень и почки — для дальнейшей трансплантации. Это подвергло в шок всю семью. Также жена умершего считает, что его можно было спасти.

У умершего жителя Нижнего Тагила изъяли органы без ведома жены
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#Елена Озерова#Органы#Больница#Изъятие органов#Происшествия#Нижний Тагил
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