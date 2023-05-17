Следователи заинтересовались смертью тагильчанина с изъятыми органами

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Следователи проверят надлежащее оказание медицинской помощи в больнице и установят все обстоятельства случившегося.
Известно, что все инцидент произошел в октябре 2018 года. Мужчина ударился головой на работе, ему оказали медпомощь, но спустя время он стал чувствовать сильные боли. Его госпитализировали в тагильскую больницу, а после перевезли в Екатеринбург, но спасти не смогли.
Спустя четыре года после случившегося вдова тагильчанина узнала, что после смерти супруга у него забрали органы — печень и почки — для дальнейшей трансплантации. Это подвергло в шок всю семью. Также жена умершего считает, что его можно было спасти.