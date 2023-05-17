Следователи заинтересовались смертью тагильчанина с изъятыми органами

Известно, что все инцидент произошел в октябре 2018 года. Мужчина ударился головой на работе, ему оказали медпомощь, но спустя время он стал чувствовать сильные боли. Его госпитализировали в тагильскую больницу, а после перевезли в Екатеринбург, но спасти не смогли.