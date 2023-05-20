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Рынок позитивно оценивает возможную сделку по «Яндексу» с Потаниным и Алекперовым

20 мая 2023, 12:36
Фото: piqsels.com
Акции «Яндекса», крупнейшей российской ИТ-компании, резко подскочили на Московской бирже после сообщения от Bloomberg о предложении миллиардеров Владимира Потанина и Вагита Алекперова выкупить 51% акций компании.

Несмотря на отсутствие официального подтверждения, источник из Forbes подчеркивает, что потенциальные инвесторы стремятся приобрести только экономическую долю компании, оставляя «голосующий контроль за командой управления „Яндекса“ в лице специального фонда», пишет expert.ru.

Рынок положительно воспринял новость о возможной продаже контрольного пакета «Яндекса» Владимиру Потанину («Интеррос») и Вагиту Алекперову («Лукойл»). В момент публикации цена акций компании достигла отметки в 2285 рублей за акцию, что на 12,4% превышает уровень открытия.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов отметил, что рынку нравится участие таких крупных предпринимателей, включая Владимира Потанина, в покупке акций «Яндекса». Он считает, что это может стимулировать рост компании и рынок надеется на положительные изменения.

Собеседник из инвестиционного сообщества, комментируя ситуацию для «Эксперта», добавил, что мгновенный рост котировок «Яндекса» мог быть вызван не только новостью о возможной сделке, но и репутацией заявленных интересантов. Важно отметить, что в прошлом году «Интеррос» Владимира Потанина приобрел ИТ-компанию «Рексофт», долю французского финансового конгломерата Societe Generale в «Росбанке» и активы банка «Тинькофф», и все эти компании успешно функционируют на российском рынке.

А «Лукойл», почти треть которого принадлежит Вагиту Алекперову, выплатил дивиденды в размере 438 рублей на акцию без учета промежуточных дивидендов за 9 месяцев в размере 256 рублей на акцию.

Согласно информации, распространенной СМИ, потенциальные инвесторы готовы приобрести не менее 51% акций «Яндекса». Окончательное решение по этому предложению будет обсуждаться руководством материнской компании Yandex N.V., зарегистрированной в Нидерландах, на следующей неделе. Однако время окончательного принятия решения может быть и не ограничено именно этой неделей. Журналисты «Эксперта» обратились к пресс-службе «Интерроса», однако представители компании отказались комментировать возможную сделку.

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