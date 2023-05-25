В РЭО призывают пересмотреть действующие лицензии утилизаторов

Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил приоритетный порядок рассмотрения проекта закона о расширенной ответственности производителей и его вступление в силу с 1 января 2024 года. После принятия проекта закона обязанность по утилизации упаковки ляжет не на изготовителей товаров, а на производителей упаковки: в 2025 году норматив возрастет до пятидесяти пяти процентов, в 2026 году - до семидесяти пяти процентов, с 2027 года производители обязаны будут утилизировать сто процентов всей выпущенной упаковки.