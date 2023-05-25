В РЭО призывают пересмотреть действующие лицензии утилизаторов

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
По сообщению издания 56orb.ru, Буцаев отметил, что за все время компаниям было выдано свыше десяти тысяч лицензий, но при этом некоторые предприятия могут не соответствовать требуемым нормам - “утилизировать” в гараже почти все виды отходов, в том числе опасных. По его словам,в данный момент на рассмотрении в Госдуме России находится закон о расширенной ответственности производителей.
В РЭО понимают, насколько чувствительной является тема пересмотра условий действующих лицензий, некоторые из которых выдавались без срока действия.
«Но нам хочется попросить у государства поддержки», — сказал Буцаев на заседании комиссии Госсовета по направлению «Экология и природные ресурсы».
Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил приоритетный порядок рассмотрения проекта закона о расширенной ответственности производителей и его вступление в силу с 1 января 2024 года. После принятия проекта закона обязанность по утилизации упаковки ляжет не на изготовителей товаров, а на производителей упаковки: в 2025 году норматив возрастет до пятидесяти пяти процентов, в 2026 году - до семидесяти пяти процентов, с 2027 года производители обязаны будут утилизировать сто процентов всей выпущенной упаковки.
Кроме этого, проект закона РОП предусматривает введение коэффициентов экологичности, создание реестров производителей и проверенных утилизаторов, исключение ассоциаций из исполнителей расширенной ответственности производителей и другие нюансы.
Десятый Невский международный экологический конгресс проходит двадцать пятого и двадцать шестого мая. В рамках его проведения Российский экологический оператор организует ряд мероприятий, в том числе экомарафон, показ мод, выставку современного искусства, субботники и мастерскую переработки.