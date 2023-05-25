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В РЭО призывают пересмотреть действующие лицензии утилизаторов

25 мая 2023, 14:20
Фото: 1MI
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев в рамках Х Невского международного экологического конгресса призвал пересмотреть механизм выдачи лицензий на утилизацию твердых коммунальных отходов.

По сообщению издания 56orb.ru, Буцаев отметил, что за все время компаниям было выдано свыше десяти тысяч лицензий, но при этом некоторые предприятия могут не соответствовать требуемым нормам - “утилизировать” в гараже почти все виды отходов, в том числе опасных. По его словам,в данный момент на рассмотрении в Госдуме России находится закон о расширенной ответственности производителей.

В РЭО понимают, насколько чувствительной является тема пересмотра условий действующих лицензий, некоторые из которых выдавались без срока действия.

«Но нам хочется попросить у государства поддержки», — сказал Буцаев на заседании комиссии Госсовета по направлению «Экология и природные ресурсы».

Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил приоритетный порядок рассмотрения проекта закона о расширенной ответственности производителей и его вступление в силу с 1 января 2024 года. После принятия проекта закона обязанность по утилизации упаковки ляжет не на изготовителей товаров, а на производителей упаковки: в 2025 году норматив возрастет до пятидесяти пяти процентов, в 2026 году - до семидесяти пяти процентов, с 2027 года производители обязаны будут утилизировать сто процентов всей выпущенной упаковки.

Кроме этого, проект закона РОП предусматривает введение коэффициентов экологичности, создание реестров производителей и проверенных утилизаторов, исключение ассоциаций из исполнителей расширенной ответственности производителей и другие нюансы.

Десятый Невский международный экологический конгресс проходит двадцать пятого и двадцать шестого мая. В рамках его проведения Российский экологический оператор организует ряд мероприятий, в том числе экомарафон, показ мод, выставку современного искусства, субботники и мастерскую переработки.

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