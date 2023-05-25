В РЭО рассказали о получении компанией статуса оператора ФГИС «Экомониторинг»

«Президент подписал указ, по которому с марта следующего года РЭО станет оператором информационной системы „Экомониторинг“. Органы государственной власти и местного самоуправления, организации и граждане смогут узнавать через нее об экологической ситуации в нашей стране, в том числе о загрязнении воздуха, почв, водных объектов, а также лесных пожарах, — отметил глава РЭО. — Благодаря системе, которая обеспечит предоставление полной, достоверной и доступной информации о текущем состоянии компонентов окружающей среды, органы власти смогут принимать оперативные и наиболее эффективные решения в области экологии».