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В РЭО рассказали о получении компанией статуса оператора ФГИС «Экомониторинг»

25 мая 2023, 15:40
Фото: piqsels.com
С 1 марта 2024 года Российский экологический оператор (РЭО) получит функции оператора федеральной государственной информационной системы состояния окружающей среды (ФГИС «Экомониторинг»). Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Как уточнил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, новая система позволит населению и организациям узнавать о состоянии окружающей среды, а государственным органам — принимать действенные меры по устранению экологических проблем. Об этом пишет gorod55.ru.

«Президент подписал указ, по которому с марта следующего года РЭО станет оператором информационной системы „Экомониторинг“. Органы государственной власти и местного самоуправления, организации и граждане смогут узнавать через нее об экологической ситуации в нашей стране, в том числе о загрязнении воздуха, почв, водных объектов, а также лесных пожарах, — отметил глава РЭО. — Благодаря системе, которая обеспечит предоставление полной, достоверной и доступной информации о текущем состоянии компонентов окружающей среды, органы власти смогут принимать оперативные и наиболее эффективные решения в области экологии».

Более того, система поможет не только видеть вероятные изменения состояния окружающей среды, но и прогнозировать их, а также анализировать причины данных изменений.

Как отмечается, ФГИС «Экомониторинг» помимо подсистемы единой системы государственного экологического мониторинга (15 видов государственного мониторинга) будет включать информацию о состоянии, загрязнении атмосферного воздуха, комплексную оценку и прогноз его состояния в рамках проведения эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в городах-участниках эксперимента, данные о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах. Ранее данный законопроект внесен в Государственную думу Правительством Российской Федерации.

Таким образом, благодаря указанной информационной системе будет обеспечено информирование о вероятных причинах изменений состояния окружающей среды, а также прогнозирование состояния компонентов окружающей среды на основании моделирования и с учетом разных сценариев изменений.

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