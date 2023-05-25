В РЭО рассказали о получении компанией статуса оператора ФГИС «Экомониторинг»

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
Как уточнил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, новая система позволит населению и организациям узнавать о состоянии окружающей среды, а государственным органам — принимать действенные меры по устранению экологических проблем. Об этом пишет gorod55.ru.
«Президент подписал указ, по которому с марта следующего года РЭО станет оператором информационной системы „Экомониторинг“. Органы государственной власти и местного самоуправления, организации и граждане смогут узнавать через нее об экологической ситуации в нашей стране, в том числе о загрязнении воздуха, почв, водных объектов, а также лесных пожарах, — отметил глава РЭО. — Благодаря системе, которая обеспечит предоставление полной, достоверной и доступной информации о текущем состоянии компонентов окружающей среды, органы власти смогут принимать оперативные и наиболее эффективные решения в области экологии».
Более того, система поможет не только видеть вероятные изменения состояния окружающей среды, но и прогнозировать их, а также анализировать причины данных изменений.
Как отмечается, ФГИС «Экомониторинг» помимо подсистемы единой системы государственного экологического мониторинга (15 видов государственного мониторинга) будет включать информацию о состоянии, загрязнении атмосферного воздуха, комплексную оценку и прогноз его состояния в рамках проведения эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в городах-участниках эксперимента, данные о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах. Ранее данный законопроект внесен в Государственную думу Правительством Российской Федерации.
Таким образом, благодаря указанной информационной системе будет обеспечено информирование о вероятных причинах изменений состояния окружающей среды, а также прогнозирование состояния компонентов окружающей среды на основании моделирования и с учетом разных сценариев изменений.