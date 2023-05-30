КАМАЗ: Производство грузовиков нового поколения К5 локализовано на 70%

По сравнению с ранее выпускавшейся версией, в сборке которой использовались компоненты из недружественных стран, новый грузовик имеет ряд улучшений. Так, теперь период между техобслуживанием автомобиля составляет не 120 тысяч километров, как ранее, а 150. Кроме того, снизился удельный расход топлива и уровень шума в кабине, изменился размер экрана, доработана приборная панель.