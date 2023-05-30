КАМАЗ: Производство грузовиков нового поколения К5 локализовано на 70%

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
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Updated Сегодня, 16:54
По состоянию на сегодняшний день локализация грузовиков поколения К5 превышает 70% — это превосходит среднемировые показатели грузового автомобилестроения (60%). В научно-техническом центре КАМАЗа рассказали, что пока ряд сложных компонентов локализовать в РФ нет возможности, и предприятие импортирует их из дружественных государств. Как сообщает inkazan.ru, это вызвано длительным процессом наработки компетенций для изготовления максимально качественной продукции.
Продолжается работа по приближению к полной локализации производства автомобилей и поиску замены поставщиков из недружественных стран.
Компания представила большой перечень компонентов собственного выпуска для грузовиков К5. Это подвеска кабины, сиденья, климатическая установка, стеклоочистители, люки, воздухозаборники, петли, стеклоподъемники, замки дверей, кронштейны рулевой колонки и многие другие. Помимо этого, удалось локализовать и детали для двигателя.
По сравнению с ранее выпускавшейся версией, в сборке которой использовались компоненты из недружественных стран, новый грузовик имеет ряд улучшений. Так, теперь период между техобслуживанием автомобиля составляет не 120 тысяч километров, как ранее, а 150. Кроме того, снизился удельный расход топлива и уровень шума в кабине, изменился размер экрана, доработана приборная панель.