Режим ЧС введен в Новокаховском ГО из-за прорыва плотины Каховской ГЭС

В Новокаховском городском округе действует режим ЧС. Сейчас людей эвакуируют в том числе из соседних населенных пунктов — Корсунка и Днепряны. В зоне подтопления живут порядка 22 тысяч жителей. По словам мэра, самое сложное — ближайшие 72 часа. Он полагает, что за это время вода опустится до привычного уровня.