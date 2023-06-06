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Режим ЧС введен в Новокаховском ГО из-за прорыва плотины Каховской ГЭС

6 июня 2023, 10:08
Фото: 1MI
Разрушена плотина Каховской ГЭС, которая расположена по течению Днепра выше Херсона. Об эвакуации объявили власти России и Украины.

Уровень воды на месте поднялся на 10 метров. Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщал, что к разрушению привели ночные удары по ГЭС.

В Новокаховском городском округе действует режим ЧС. Сейчас людей эвакуируют в том числе из соседних населенных пунктов — Корсунка и Днепряны. В зоне подтопления живут порядка 22 тысяч жителей. По словам мэра, самое сложное — ближайшие 72 часа. Он полагает, что за это время вода опустится до привычного уровня.

Известно, что в городе затоплены канализационные станции, разрушена часть линий электропередачи. Часть районов осталась без электроэнергии. Удар по Каховской ГЭС, возможно, был нанесен из реактивной системы «Ольха», пишет ТАСС.

По словам ВРИО губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, вся эта ситуация не сильно отразится на регионе. В общей сложности разрушено 14 из 28 пролетов Каховской ГЭС. Она продолжает рушиться.

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#Елена Озерова#Плотина#Подтопление#Эвакуация#Херсонская область#Каховская ГЭС#Происшествия#Операция на Украине
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