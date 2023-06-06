Спецназовец из Нижнего Тагила лишился руки на спецоперации

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
На СВО Александр попал осенью прошлого года. В зоне боевых действий он оказался в декабре и провел там четыре месяца. В начале марта боец получил ранение в правую руку.
В меня попали из крупнокалиберного пулемета, пуля калибра 12 миллиметров. Помню, что у меня рука обвисла. Но мы выполнили боевую задачу, через полтора часа самостоятельно вышли к точке эвакуации, откуда меня доставили в госпиталь, — рассказал Александр.
Медики оказали раненому помощь, но спасти руку не удалось. Ее пришлось ампутировать по нижнюю треть плеча. Молодой человек прошел реабилитацию и теперь отправится в Санкт-Петербург для операции по протезированию.
Справиться с этим, по словам Александра, ему помогли бывшие сослуживцы, жена и двое детей. Вернуться в зону спецоперации боец не может, поэтому дома планирует прививать молодежи патриотизм. Также он готов служить в учреждениях ФСИН.
Напомним, ранее стало известно еще об одном жителе Свердловской области, который был ранен на спецоперации. В его ногу попала пуля.