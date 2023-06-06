tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:36

Published Сегодня, 05:36

Modified Сегодня, 05:38

Updated Сегодня, 05:38

Изображение материала

Спецназовец из Нижнего Тагила лишился руки на спецоперации

6 июня 2023, 05:36
Фото: ГУФСИН по Свердловской области
Бывший боец спецназа из Нижнего Тагила лишился руки на спецоперации. 32-летний старший лейтенант с 2011 года работал в СИЗО-3, а затем перешел в отделение спецназначения «Россы».

На СВО Александр попал осенью прошлого года. В зоне боевых действий он оказался в декабре и провел там четыре месяца. В начале марта боец получил ранение в правую руку.

В меня попали из крупнокалиберного пулемета, пуля калибра 12 миллиметров. Помню, что у меня рука обвисла. Но мы выполнили боевую задачу, через полтора часа самостоятельно вышли к точке эвакуации, откуда меня доставили в госпиталь, — рассказал Александр.

Медики оказали раненому помощь, но спасти руку не удалось. Ее пришлось ампутировать по нижнюю треть плеча. Молодой человек прошел реабилитацию и теперь отправится в Санкт-Петербург для операции по протезированию.

Справиться с этим, по словам Александра, ему помогли бывшие сослуживцы, жена и двое детей. Вернуться в зону спецоперации боец не может, поэтому дома планирует прививать молодежи патриотизм. Также он готов служить в учреждениях ФСИН.

Напомним, ранее стало известно еще об одном жителе Свердловской области, который был ранен на спецоперации. В его ногу попала пуля.

Бойца СВО из Свердловской области выписали из больницы с пулей в ноге
Узнать подробнее
Читайте также:
Участник СВО из Екатеринбурга притворился мертвым и обманул дрон ВСУ14 жителей Cвердловской области числятся пропавшими на СВО«Главное — не оставаться в стороне»: центр помощи семьям участников СВО в Тагиле
#Ирина Кирилова#Ранение#Пострадавшие#СВО#Спецназ#Происшествия#Операция на Украине#Нижний Тагил
Подпишитесь
«Целый день на солнцепеке»: пенсионеры Нижнего Тагила ждали пенсию больше 4 часов
Вчера, 15:32
1 июня заводы Нижнего Тагила поздравили детей концентрацией фенола
Вчера, 06:59
Итоги недели в Нижнем Тагиле: фенол на 1 июня, управляшки-нарушители и грязные реки
Вчера, 08:16
TagilCity. ru вновь стал самым цитируемым в соцсетях среди СМИ Нижнего Тагила
Вчера, 13:32
«Они сами начали!» — новые детали в истории с поножовщиной в баре в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:58
Шиномонтажные боксы рядом с цветочным магазином горели в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:58