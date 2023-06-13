С партией наркотиков задержан сотрудник ИК №12 Нижнего Тагила вместе с другим служащим ГУФСИН на Пермской трассе. 38-летний сотрудник был уволен из системы ФСИН за день до случившегося. Он работал в младшем звене управления полтора года.