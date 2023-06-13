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Заморозки пришли в Нижний Тагил, а подростки пытались скрыться от экипажа ДПС

13 июня 2023, 14:46
Фото: Скриншот видео "Инцидент Нижний Тагил"
Заморозки пришли в Нижний Тагил, а подростки пытались скрыться от экипажа ДПС. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 13 июня.

С нестандартным мошенничеством столкнулась тагильчанка Анна. Схема основана на построении дружеских отношений в соцсетях, а после новые «приятели» пытаются втянуть жертву в аферу с последующей потерей денег.

Мошенники попытались втянуть в аферу со ставками жительницу Нижнего Тагила
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От экипажа ДТС попытались скрыть подростки на ВАЗе в Нижнем Тагиле. Им несколько раз подали спецсигналы, чтобы они остановились, но подростки не реагировали.

Подростки устроили гонки с экипажем ДПС в Нижнем Тагиле
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Сероводород превышал норму в воздухе Нижнего Тагила на прошлой неделе, на берегу Черноисточинского пруда активисты нашли много бесхозных лодок, а в двух озерах Екатеринбурга повысилась кислотность воды. Собрали подборку главных эко-событий.

Итоги недели в Нижнем Тагиле: сероводород, брошенные лодки и кислотная вода
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Заморозки в некоторых частя Нижнего Тагила наблюдались в ночь с 12 на 13 июня. Температура воздуха достигала -1 градуса. А уже днем воздух нагревался до +20 градусов.

Заморозки ударили в ночь на 13 июня в Нижнем Тагиле
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С партией наркотиков задержан сотрудник ИК №12 Нижнего Тагила вместе с другим служащим ГУФСИН на Пермской трассе. 38-летний сотрудник был уволен из системы ФСИН за день до случившегося. Он работал в младшем звене управления полтора года.

Экс-сотрудник ИК-12 из Нижнего Тагила задержан с партией наркотиков на трассе
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Итоги недели в Нижнем Тагиле: сероводород, брошенные лодки и кислотная вода
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