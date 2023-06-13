Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
С нестандартным мошенничеством столкнулась тагильчанка Анна. Схема основана на построении дружеских отношений в соцсетях, а после новые «приятели» пытаются втянуть жертву в аферу с последующей потерей денег.
От экипажа ДТС попытались скрыть подростки на ВАЗе в Нижнем Тагиле. Им несколько раз подали спецсигналы, чтобы они остановились, но подростки не реагировали.
Сероводород превышал норму в воздухе Нижнего Тагила на прошлой неделе, на берегу Черноисточинского пруда активисты нашли много бесхозных лодок, а в двух озерах Екатеринбурга повысилась кислотность воды. Собрали подборку главных эко-событий.
Заморозки в некоторых частя Нижнего Тагила наблюдались в ночь с 12 на 13 июня. Температура воздуха достигала -1 градуса. А уже днем воздух нагревался до +20 градусов.
С партией наркотиков задержан сотрудник ИК №12 Нижнего Тагила вместе с другим служащим ГУФСИН на Пермской трассе. 38-летний сотрудник был уволен из системы ФСИН за день до случившегося. Он работал в младшем звене управления полтора года.