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Язык жестов и адаптация для людей с инвалидностью: как пройдет Ural Music Night-2023

19 июня 2023, 07:11
Фото: ДИП губернатора Свердловской области
6 площадок фестиваля «Уральская ночь музыки-2023» будут адаптированы для людей с ограниченными возможностями, а песни группы IOWA, Валерия Сюткина и других исполнителей переведут на жестовый язык.

В фестивале примут участие исполнители из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Перми, Санкт-Петербурга, Москвы, Красноярска, Уфы, Казани, Сочи и других российских городов.

В число адаптированных площадок войдут:

  • Сцена «МОТИВ Stage» на Плотинке,
  • «ГикКон Stage» и «Рокот стадиона» у «Екатеринбург Арены»,
  • «Фолк-карнавал» и «Музыка через призму театра» в Харитоновском парке,
  • Площадка «СВЕТАЕТ» у главного корпуса УрФУ.
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На этих площадках также будут расположены зоны с отдельными сидячими местами и специализированными туалетами для людей с ограниченными возможностями. Посетителей будут встречать и сопровождать волонтеры, которые в течение нескольких месяцев обучались работе с людьми с инвалидностью.

В 2022 году на «Ночь музыки» посетили более 250 гостей с ограниченными возможностями. В 2023 году ожидают большего количества зрителей с особыми потребностями.

Нижний Тагил на музыкальном фестивале в Историческом сквере на набережной, на площадке «Капсула времени» представит группа из TANATA. Исполнительницы вошли в ТОП-100 лучших групп России.

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Хедлайнерами этой же музыкальной площадки станут группа IOWA и Тося Чайкина.

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Отметим, фестиваль Ural Music Night проводится при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Ростуризм поддержал наш фестиваль «Уральская Ночь музыки». В 2023 году он получит почти 38 миллионов рублей из федерального бюджета. Так совпало, что глава Ростуризма Зарина Догузова приезжала к нам в июне тогда, когда в Екатеринбурге проходила Ural Music Night. Не мог не показать главе Ростуризма, как это круто. Она оценила. Рад, что «Ночь музыки» становится известной не только на Урале, но и по всей России. Теперь надо делать еще лучше и круче, — сообщил глава региона.

Всего же на 2023 год на федеральном уровне были одобрены 3 заявки главы Свердловской области на развитие туристической инфраструктуры. В общей сложности регион получит 589,7 миллиона рублей.

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«Уральская ночь музыки» состоится 23 июня. В год 300-летия Екатеринбурга в фестивале примут участие 2,5 тысячи артистов.

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#Нижний Тагил#Екатеринбург#Общество#Евгений Куйвашев#Уральская ночь музыки#Музыка#Музыкальный фестиваль#Губернатор#Анастасия Имамахметова
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