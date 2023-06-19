Язык жестов и адаптация для людей с инвалидностью: как пройдет Ural Music Night-2023

На этих площадках также будут расположены зоны с отдельными сидячими местами и специализированными туалетами для людей с ограниченными возможностями. Посетителей будут встречать и сопровождать волонтеры, которые в течение нескольких месяцев обучались работе с людьми с инвалидностью.