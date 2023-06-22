Фитнес-тренеры отмечают: удаленная работа спровоцировала массовое похудение

Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
Modified Сегодня, 17:46
Updated Сегодня, 17:46
Одной из новых тенденций стало увеличение популярности онлайн-тренировок. Фитнес-тренер из Москвы, Анжелика Баринова, отметила, что люди предпочитают приобретать тренировки онлайн, так как это более доступно по цене. Это привело к утечке тренеров, которые переходят на работу в онлайн-формате. Фитнес-клубам приходится адаптироваться к этой ситуации, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Однако, спортивные клубы также стремятся привлечь клиентов различными способами. Они предлагают выгодные карты, акции, смарт-тренировки, новое оборудование и уникальные групповые занятия. Это делает фитнес более доступным и интересным для широкой аудитории. Даже летом, когда многие находятся в отпусках, фитнес-залы переполнены, особенно в вечернее время.
Фитнес-тренер Валерия Извекова подтверждает, что в последнее время существует большой интерес к похудению. В связи с переходом на удаленную работу, люди стали более заинтересованы в собственной физической форме. Они начинают использовать жиросжигатели, пищевые добавки и другие средства для похудения. Однако, важно отметить, что неконтролируемое употребление таких средств может быть вредным для здоровья.