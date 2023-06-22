Фитнес-тренеры отмечают: удаленная работа спровоцировала массовое похудение

Фитнес-тренер Валерия Извекова подтверждает, что в последнее время существует большой интерес к похудению. В связи с переходом на удаленную работу, люди стали более заинтересованы в собственной физической форме. Они начинают использовать жиросжигатели, пищевые добавки и другие средства для похудения. Однако, важно отметить, что неконтролируемое употребление таких средств может быть вредным для здоровья.