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Сотрудники Росгвардии нагрянули в детский сад в Каменске-Уральском

22 июня 2023, 03:41
Фото: Администрация Каменска-Уральского
В детском саду в Каменске-Уральском прошли учения по действиям при угрозе теракта днем 21 июня 2023 года.

Так, на территории садика один из сотрудников якобы нашел подозрительную коробку около здания. О «находке» сообщили в службу 112. Дальше прошла эвакуация: детей увели в Центр допобразования, рассказали в пресс-службе администрации Каменска-Уральского.

Фото: Администрация Каменска-Уральского

Прибывшие полицейские и росгвардейцы оцепили территорию, а инспекторы ДПС приостановили движение по участку улицы. Далее коробку исследовали кинолог с собакой. «Находку» признали неопасной.

После проведенных учений работники Росгвардии еще раз рассказали сотрудникам детского сада, как правильно себя вести в экстренных ситуациях.

Напомним, 14 и 15 июня 2023 года в Екатеринбурге сотрудники ФСБ провели учения по угрозе теракта. Мероприятие состоялось в центре международного фестиваля университетского спорта, во Дворце водных видов спорта, а также возле зданий.

Сотрудники ФСБ проведут антитеррористические учения в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#Дети#Детский сад#Росгвардия#Учения#Угроза#Общество#Свердловская область#Каменск-Уральский
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