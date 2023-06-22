Сотрудники Росгвардии нагрянули в детский сад в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
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Updated Сегодня, 03:41
Так, на территории садика один из сотрудников якобы нашел подозрительную коробку около здания. О «находке» сообщили в службу 112. Дальше прошла эвакуация: детей увели в Центр допобразования, рассказали в пресс-службе администрации Каменска-Уральского.
Прибывшие полицейские и росгвардейцы оцепили территорию, а инспекторы ДПС приостановили движение по участку улицы. Далее коробку исследовали кинолог с собакой. «Находку» признали неопасной.
После проведенных учений работники Росгвардии еще раз рассказали сотрудникам детского сада, как правильно себя вести в экстренных ситуациях.
Напомним, 14 и 15 июня 2023 года в Екатеринбурге сотрудники ФСБ провели учения по угрозе теракта. Мероприятие состоялось в центре международного фестиваля университетского спорта, во Дворце водных видов спорта, а также возле зданий.