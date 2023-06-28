В Подмосковье провели успешную операцию с помощью 3D-технологий

Женщина в возрасте 62 лет обратилась в травматологическое отделение подмосковного МОНИКИ, жалуясь на сильные боли в районе ранее оперированного тазобедренного сустава. Ранее ей делали операцию из-за проблемы с коксартрозом, который вызывает деформацию сустава и ограничивает его подвижность.