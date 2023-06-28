В Подмосковье провели успешную операцию с помощью 3D-технологий

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Врачи обнаружили у пациентки повреждение кости и провели вторую операцию. Заведующий отделением, Евгений Степанов, объяснил, что был удален старый имплантат и выполнена процедура санации с установкой временных конструкций, содержащих антибиотик. Об этом пишет 360tv.ru.
«Далее мы провели операцию — удалили временную конструкцию и снова осуществили эндопротезирование левого тазобедренного сустава. Для укрепления и исправления дефекта вертлужной впадины использовали индивидуальную конструкцию, созданную при помощи 3D-печати», — рассказал он.
Благодаря работе медицинского персонала и современному оборудованию, операция прошла успешно. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана из больницы.