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Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

В Подмосковье провели успешную операцию с помощью 3D-технологий

28 июня 2023, 12:19
Женщина в возрасте 62 лет обратилась в травматологическое отделение подмосковного МОНИКИ, жалуясь на сильные боли в районе ранее оперированного тазобедренного сустава. Ранее ей делали операцию из-за проблемы с коксартрозом, который вызывает деформацию сустава и ограничивает его подвижность.

Врачи обнаружили у пациентки повреждение кости и провели вторую операцию. Заведующий отделением, Евгений Степанов, объяснил, что был удален старый имплантат и выполнена процедура санации с установкой временных конструкций, содержащих антибиотик. Об этом пишет 360tv.ru.

«Далее мы провели операцию — удалили временную конструкцию и снова осуществили эндопротезирование левого тазобедренного сустава. Для укрепления и исправления дефекта вертлужной впадины использовали индивидуальную конструкцию, созданную при помощи 3D-печати», — рассказал он.

Благодаря работе медицинского персонала и современному оборудованию, операция прошла успешно. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана из больницы.

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