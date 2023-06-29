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Более 3000 дефектов дорожного покрытия устранены за сутки в Подмосковье

29 июня 2023, 16:01
В течение последних суток в Подмосковье было отремонтировано более трех тысяч дефектов дорожного покрытия. Информацию о проведенных ремонтных работах предоставило Министерство транспорта региона.

Согласно отчету, более 1,8 тысячи дефектов были устранены на участках региональной дорожной сети, а около 1,2 тысячи — на муниципальных дорогах. Особое внимание было уделено ремонту выбоин на муниципальных дорогах Балашихи и Химок, где было устранено по двести ям, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ямочный ремонт проводится на муниципальных дорогах региона в течение всего года, и качество работ проверяется с использованием специальной системы контроля. В рамках ремонтных работ также обновляются ограждения, знаки и светофоры на соответствующих участках дорог.

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