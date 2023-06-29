Более 3000 дефектов дорожного покрытия устранены за сутки в Подмосковье

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
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Согласно отчету, более 1,8 тысячи дефектов были устранены на участках региональной дорожной сети, а около 1,2 тысячи — на муниципальных дорогах. Особое внимание было уделено ремонту выбоин на муниципальных дорогах Балашихи и Химок, где было устранено по двести ям, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Ямочный ремонт проводится на муниципальных дорогах региона в течение всего года, и качество работ проверяется с использованием специальной системы контроля. В рамках ремонтных работ также обновляются ограждения, знаки и светофоры на соответствующих участках дорог.