Более 3000 дефектов дорожного покрытия устранены за сутки в Подмосковье

Согласно отчету, более 1,8 тысячи дефектов были устранены на участках региональной дорожной сети, а около 1,2 тысячи — на муниципальных дорогах. Особое внимание было уделено ремонту выбоин на муниципальных дорогах Балашихи и Химок, где было устранено по двести ям, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».