Органы опеки подозревают в халатности после смерти мальчика в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
В Следственном комитете официально прокомментировали смерть ребенка, подтвердив, что Далер умер несколько месяцев назад. Следователи отметили, что за все это время органы опеки не спохватились узнать, где находится приемный ребенок.
Тело ребенка следователи обнаружили ранним утром 29 июня. Точную причину смерти установит экспертиза. Известно, что опекун ребенка Вероника продолжительное время скрывала смерть ребенка. Ход расследования находится на личном контроле и.о руководителя СУ СК РФ по Свердловской области.
Напомним, что на этой неделе о пропаже 6-летнего Далера заявила его опекун. Она утверждала, что мальчик ушел из дома ранним утром, пока вся семья спала. Далее ребенка искали правоохранители и волонтеры, пока опекун не созналась, что ребенка уже нет в живых.
Опекун Вероника выдвигает версию о том, что Далер погиб в декабре в ванной комнате в результате несчастного случая. Его тело она спрятала в гараже, чтобы скрыть факт его смерти. Таким образом она хотела, чтобы у нее не забрали остальных детей. Следствию предстоит установить, был это несчастный случай или убийство.