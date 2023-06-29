Органы опеки подозревают в халатности после смерти мальчика в Екатеринбурге

Опекун Вероника выдвигает версию о том, что Далер погиб в декабре в ванной комнате в результате несчастного случая. Его тело она спрятала в гараже, чтобы скрыть факт его смерти. Таким образом она хотела, чтобы у нее не забрали остальных детей. Следствию предстоит установить, был это несчастный случай или убийство.