Опекун погибшего 6-летнего Далера срочно вернется со СВО в Екатеринбург

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
По ее словам, с отцом будет работать Следственный комитет. Будут выясняться обстоятельства произошедшего. Мерзлякова отметила, что дети уже изъяты из семьи инспекторами ПДН.
Напомнит, труп шестилетнего Далера был найден утром 29 июня в одном из гаражей в Чкаловском районе Екатеринбурга. Уже известно, что мальчик скончался несколько месяцев назад. Сейчас следователи выясняют обстоятельства.
Опекун мальчика Вероника уже задержана. Она утверждает, что смерть мальчика наступила в результате несчастного случая. Однако она испугалась, что ее обвинят в халатности, а потому решила скрыть произошедшее.