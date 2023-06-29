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Опекун погибшего 6-летнего Далера срочно вернется со СВО в Екатеринбург

29 июня 2023, 06:58
Фото: Midjourney

Опекун погибшего 6-летнего мальчика из Екатеринбурга вернется со СВО

Приемный отец погибшего Далера Бобиева из Екатеринбурга вернется со спецоперации уже завтра, 30 июня. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

По ее словам, с отцом будет работать Следственный комитет. Будут выясняться обстоятельства произошедшего. Мерзлякова отметила, что дети уже изъяты из семьи инспекторами ПДН.

Напомнит, труп шестилетнего Далера был найден утром 29 июня в одном из гаражей в Чкаловском районе Екатеринбурга. Уже известно, что мальчик скончался несколько месяцев назад. Сейчас следователи выясняют обстоятельства.

Опекун мальчика Вероника уже задержана. Она утверждает, что смерть мальчика наступила в результате несчастного случая. Однако она испугалась, что ее обвинят в халатности, а потому решила скрыть произошедшее.

Опекун 6-летнего Далера из Екатеринбурга созналась в совершении преступления
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