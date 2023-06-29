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Отделение соцзащиты в Екатеринбурге проверят после гибели 6-летнего мальчика

29 июня 2023, 06:00
Фото: 1MI
В Управлении социальной политики, которое занималось патронажем опекуна погибшего 6-летнего Далера в Екатеринбурге, пройдет проверка. Сотрудников опеки подозревают в том, что они должным образом не проверяли семью.

Речь идет об управлении №25. Проверка была назначена министром соцполитики Свердловской области. По данным департамента информполитики, планируется установить, не проводили ли сотрудники органов опеки работу формально. По результатам будут приняты соответствующие решения, пишет «КП-Екатеринбург».

Ранее стало известно, что на сотрудников опеки поручено завести уголовное дело после гибели шестилетнего Далера Бабиева, которого искал весь город. По данным следствия, они недостаточно следили за жизнью ребенка в семье. Опекун мальчика Вероника уже задержана. По данным Е1, она уже созналась в преступлении.

Что известно об опекуне погибшего 6-летнего Далера из Екатеринбурга
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#Ирина Кирилова#Соцзащита#Проверка#Опека#Семья#Криминал#Убийство 6-летнего мальчика в Екатеринбурге#Екатеринбург
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