Отделение соцзащиты в Екатеринбурге проверят после гибели 6-летнего мальчика

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Речь идет об управлении №25. Проверка была назначена министром соцполитики Свердловской области. По данным департамента информполитики, планируется установить, не проводили ли сотрудники органов опеки работу формально. По результатам будут приняты соответствующие решения, пишет «КП-Екатеринбург».
Ранее стало известно, что на сотрудников опеки поручено завести уголовное дело после гибели шестилетнего Далера Бабиева, которого искал весь город. По данным следствия, они недостаточно следили за жизнью ребенка в семье. Опекун мальчика Вероника уже задержана. По данным Е1, она уже созналась в преступлении.