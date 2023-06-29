Отделение соцзащиты в Екатеринбурге проверят после гибели 6-летнего мальчика

Ранее стало известно, что на сотрудников опеки поручено завести уголовное дело после гибели шестилетнего Далера Бабиева, которого искал весь город. По данным следствия, они недостаточно следили за жизнью ребенка в семье. Опекун мальчика Вероника уже задержана. По данным Е1, она уже созналась в преступлении.