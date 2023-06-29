В Госдуме раскритиковали опеку в Екатеринбурге за гибель 6-летнего мальчика

Напомним, ранее стало известно о пропаже шестилетнего ребенка, который воспитывался в семье опекуна Вероники Наумовой. Сообщение об исчезновении появилось 26 июня. В поисках принимали участие полиция, спасатели и волонтеры. Тело мальчика было обнаружено утром 29 июня в гараже, принадлежащем семье опекуна. Позднее женщина созналась в преступлении. Она заявила, что это был несчастный случай.