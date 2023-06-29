tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:16

Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

Изображение материала

В Госдуме раскритиковали опеку в Екатеринбурге за гибель 6-летнего мальчика

29 июня 2023, 11:16
Фото: личная страница Нины Останиной Вконтакте
Депутат Госдумы Нина Останина раскритиковала работу опеки после смерти шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга. Она призвала разогнать сотрудников, которые допустили такую трагедию.

По мнению депутата, органы опеки несут за случившееся такую же ответственность, как и опекуны.

У женщины было шестеро детей. Она находится под подозрением в совершении преступления. Нужно понять, сколько лет ребенок находился в приемной семье. Кто из сотрудников органов опеки принимал решение о наделении этой женщины правом взять ребенка в семью? Нужно просто разогнать такую опеку! К ответу нужно призвать сейчас. Решение потребует уголовного наказания, а не административного, — передает слова Останиной News.ru.

Напомним, ранее стало известно о пропаже шестилетнего ребенка, который воспитывался в семье опекуна Вероники Наумовой. Сообщение об исчезновении появилось 26 июня. В поисках принимали участие полиция, спасатели и волонтеры. Тело мальчика было обнаружено утром 29 июня в гараже, принадлежащем семье опекуна. Позднее женщина созналась в преступлении. Она заявила, что это был несчастный случай.

Стало известно, как опекун 6-летнего Далера скрывала смерть ребенка в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Стали известны подробности допроса опекуна 6-летнего мальчика из ЕкатеринбургаОпекун 6-летнего Далера из Екатеринбурга созналась в совершении преступленияОтделение соцзащиты в Екатеринбурге проверят после гибели 6-летнего мальчика
#Ирина Кирилова#Госдума#Опека#Дети#Смерть#Общество#Гибель 6-летнего мальчика в Екатеринбурге#Екатеринбург#Нина Останина
Подпишитесь
Депутаты выбрали вице-президента ЕВРАЗ Новоженова почетным гражданином Нижнего Тагила
Сегодня, 06:21
Роспотребнадзор нашел 61 превышение выбросов в воздухе Тагила за восемь дней в мае
Вчера, 05:31
Движение трамваев по путепроводу на Циолковского в Нижнем Тагиле запустят в июле
Сегодня, 06:10
Что такое гринвошинг и есть ли он в Нижнем Тагиле?
27 июня 09:15
Прокуратура не смогла доказать причастность УХП к мусору в карьере под Нижним Тагилом
Сегодня, 03:17
Участок по доставке пенсий переехал в новое место в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:50