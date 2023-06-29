В Госдуме раскритиковали опеку в Екатеринбурге за гибель 6-летнего мальчика

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
По мнению депутата, органы опеки несут за случившееся такую же ответственность, как и опекуны.
У женщины было шестеро детей. Она находится под подозрением в совершении преступления. Нужно понять, сколько лет ребенок находился в приемной семье. Кто из сотрудников органов опеки принимал решение о наделении этой женщины правом взять ребенка в семью? Нужно просто разогнать такую опеку! К ответу нужно призвать сейчас. Решение потребует уголовного наказания, а не административного, — передает слова Останиной News.ru.
Напомним, ранее стало известно о пропаже шестилетнего ребенка, который воспитывался в семье опекуна Вероники Наумовой. Сообщение об исчезновении появилось 26 июня. В поисках принимали участие полиция, спасатели и волонтеры. Тело мальчика было обнаружено утром 29 июня в гараже, принадлежащем семье опекуна. Позднее женщина созналась в преступлении. Она заявила, что это был несчастный случай.