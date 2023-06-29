Знакомые рассказали об опекуне умершего 6-летнего мальчика в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Сейчас женщина настаивает, что ребенок утонул в ванной комнате, когда ее не было рядом — якобы за мальчиком присматривала его 13-летняя сестра и не доглядела.
Известно, что ребенка искали трое суток, так как Вероника инсценировала побег 6-летнего Далера. Она говорила, что у мальчика могут быть проблемы с головой, из-за чего он якобы ушел из дома.
Что Далер мертв стало известно утром 29 июня, пишет «КП-Екатеринбург». Его тело лежало в сумке в гараже. К останкам мальчика правоохранителей привела Вероника. Ее подозревают в убийстве.
Всего в семье воспитывалось шестеро детей. Трое из них родные, а еще трое — опекаемые. Знакомые Вероники утверждают, что она скандальна и всегда любила устраивать ссоры на пустом месте. В Екатеринбурге семья живет несколько лет. Сюда они приехали из Сибири.
Бывшая одноклассница Вероники Екатерина рассказала, что они учились в Новокузнецке. В школе с Вероникой никто не дружил из-за ее конфликтности.
Эта девочка всегда жила в своем мире. Мы с подружками думали, что у нее не все в порядке с головой. Она придумывала ситуации, которых не было, постоянно врала. Пыталась ссорить между собой девочек, — вспоминает Екатерина.
А екатеринбурженка Юлия водила детей в тот же детсад, что и Вероника. Женщина тоже рассказывает о скандальности опекунши.
Выносила мозг всем, кому могла. Она была вечно недовольна организацией мероприятий. Устраивала истерики, когда были сборы на подарки своим же деткам. Для нее сумма в 200 рублей уже вызывала гнев, — рассказала Юлия.
Также женщина добавила, что Вероника утверждала, что один из ее детей болен психически и что муж находится на СВО с февраля. Также она рассказывала, как ходила в военкомат и упрашивала не забирать мужа, так как он многодетный отец.
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала, что муж Вероники возвращается из зоны СВО, так как с ним должны поработать следователи.