Генпрокуратуру попросили проверить опеку в Екатеринбурге после смерти мальчика

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
Об этом сообщила сама Нина Останина. Она убеждена, что вина в гибели ребенка лежит на органах опеки. Она считает, что они должны были знать о том, какая обстановка в семье.
Просим вас, уважаемый Игорь Викторович, организовать проверку по данному факту и привлечь к ответственности, в соответствии с нормами уголовного законодательства, сотрудников органов системы профилактики (органов внутренних дел и опеки и попечительства) не предотвративших совершения опасного преступления в отношении ребенка, а также дать оценку действиям опекуна погибшего, которая не сообщала о гибели ребенка на протяжении нескольких месяцев, — сказано в обращении.
Напомним, 29 июня Нина Останина выступила с критикой в торону органов опеки после гибели Далера Бобиева из Екатеринбурга. Она призвала распустить органы опеки, курировавшие семью мальчика. После истории с ребенком в Госдуме было принято решение изменить закон об опекунстве.
Напомним, тело Далера было найдено в одном из гаражей в Чкаловском районе Екатеринбурга. по предварительным данным, ребенок скончался еще в декабре 2022 года. Опекун Вероника Наумова скрыла от опеки факт кончины мальчика.