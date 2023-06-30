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Генпрокуратуру попросили проверить опеку в Екатеринбурге после смерти мальчика

30 июня 2023, 04:22
Фото: личная страница Нины Останиной Вконтакте
К генеральному прокурору РФ Игорю Краснову обратилась глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Она попросила проверить отделение опеки, которое следило за жизнью шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга, которого нашли мертвым.

Об этом сообщила сама Нина Останина. Она убеждена, что вина в гибели ребенка лежит на органах опеки. Она считает, что они должны были знать о том, какая обстановка в семье.

Просим вас, уважаемый Игорь Викторович, организовать проверку по данному факту и привлечь к ответственности, в соответствии с нормами уголовного законодательства, сотрудников органов системы профилактики (органов внутренних дел и опеки и попечительства) не предотвративших совершения опасного преступления в отношении ребенка, а также дать оценку действиям опекуна погибшего, которая не сообщала о гибели ребенка на протяжении нескольких месяцев, — сказано в обращении.

Напомним, 29 июня Нина Останина выступила с критикой в торону органов опеки после гибели Далера Бобиева из Екатеринбурга. Она призвала распустить органы опеки, курировавшие семью мальчика. После истории с ребенком в Госдуме было принято решение изменить закон об опекунстве.

Напомним, тело Далера было найдено в одном из гаражей в Чкаловском районе Екатеринбурга. по предварительным данным, ребенок скончался еще в декабре 2022 года. Опекун Вероника Наумова скрыла от опеки факт кончины мальчика.

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#Ирина Кирилова#Семья#Дети#Гибель ребенка#Органы опеки#18+#Общество#Гибель 6-летнего мальчика в Екатеринбурге#Екатеринбург
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