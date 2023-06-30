Опекун 6-летнего Далера из Екатеринбурга настаивает на своей невиновности

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Позиция опекунши о том, что смерть несовершеннолетнего возникла в результате несчастного случая, неизменна. Следователь Евгения Дидык прокомментировала, что фактически обвинение в убийстве Наумова не признает.
Ей предъявлено обвинение и по статьям об истязании и мошенничестве при получении выплат. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.
На суде об избрании ей меры пресечения опекун плакала. Она говорила, что является хорошей матерью.
В начале недели Наумова заявила правоохранителям, что у нее пропал шестилетний Далер, который находился под ее опекой. Через несколько дней мальчика нашли мертвым, спрятанным в сумке.