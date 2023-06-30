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Опекун 6-летнего Далера из Екатеринбурга настаивает на своей невиновности

30 июня 2023, 11:46
Фото: 1MI

Опекун погибшего мальчика в Екатеринбурге не признает вину

Подозреваемая в убийстве шестилетнего Далера из Екатеринбурга Вероника Наумова настаивает на своей невиновности. Она пробудет в СИЗО как минимум на два месяца.

Позиция опекунши о том, что смерть несовершеннолетнего возникла в результате несчастного случая, неизменна. Следователь Евгения Дидык прокомментировала, что фактически обвинение в убийстве Наумова не признает.

Ей предъявлено обвинение и по статьям об истязании и мошенничестве при получении выплат. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

На суде об избрании ей меры пресечения опекун плакала. Она говорила, что является хорошей матерью.

В начале недели Наумова заявила правоохранителям, что у нее пропал шестилетний Далер, который находился под ее опекой. Через несколько дней мальчика нашли мертвым, спрятанным в сумке.

Опекуна умершего 6-летнего Далера из Екатеринбурга арестовали на 2 месяца
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