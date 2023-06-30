Опекуну 6-летнего Далера предъявлено обвинение по трем статьям

Ранее сообщалось, что опекуном мальчика четыре года назад была выбрана 34-летняя Вероника. Сейчас ее обвиняют по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Также в ее действиях нашли состав преступления по статье за истязание (ч.2 ст. 117 УК РФ) и мошенничество при получении выплат (ч.1 ст. 159.2 УК РФ).