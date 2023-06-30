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Опекуну 6-летнего Далера предъявлено обвинение по трем статьям

30 июня 2023, 08:02
Фото: Страница Вероники Наумовой в ВК
По трем статьям обвиняют опекуна 6-летнего Далера Веронику Наумову в рамках уголовного дела об убийстве малолетнего.

Следствие установило эпизоды ряда других преступлений, рассказал старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.

Ранее сообщалось, что опекуном мальчика четыре года назад была выбрана 34-летняя Вероника. Сейчас ее обвиняют по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Также в ее действиях нашли состав преступления по статье за истязание (ч.2 ст. 117 УК РФ) и мошенничество при получении выплат (ч.1 ст. 159.2 УК РФ).

По данным следствия, в течение всего 2022 года Вероника избивала Далера. При этом она регулярно получала ежемесячные выплаты на нужды ребенка в тот период, когда он был уже мертв.

По эпизодам истязания и мошенничества Наумовой также уже предъявлено обвинение. Следователь просит заключить ее под стражу.

Помимо этого, расследуется уголовное дело о халатности должностных лиц, ответственных за контроль за воспитанием опекаемого ребенка. Вскоре следствие даст свою оценку работе органов опеки.

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