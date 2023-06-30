Опекуну 6-летнего Далера предъявлено обвинение по трем статьям

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Следствие установило эпизоды ряда других преступлений, рассказал старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.
Ранее сообщалось, что опекуном мальчика четыре года назад была выбрана 34-летняя Вероника. Сейчас ее обвиняют по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Также в ее действиях нашли состав преступления по статье за истязание (ч.2 ст. 117 УК РФ) и мошенничество при получении выплат (ч.1 ст. 159.2 УК РФ).
По данным следствия, в течение всего 2022 года Вероника избивала Далера. При этом она регулярно получала ежемесячные выплаты на нужды ребенка в тот период, когда он был уже мертв.
По эпизодам истязания и мошенничества Наумовой также уже предъявлено обвинение. Следователь просит заключить ее под стражу.
Помимо этого, расследуется уголовное дело о халатности должностных лиц, ответственных за контроль за воспитанием опекаемого ребенка. Вскоре следствие даст свою оценку работе органов опеки.