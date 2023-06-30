В Госдуме изменят закон об опекунстве после смерти 6-летнего Далера в Екатеринбурге

Также Останина предложила, чтобы опекуны проходили специальную подготовку перед тем, как оформлять опекунство над детьми: требовать справку о несудимости и об отсутствии уголовного преследования, а также учитывать состояние жилища, где живут опекуны. При этом преимущественное право оформить опеку или попечительство появится у бабушек и дедушек, сестер и братьев.