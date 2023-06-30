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В Госдуме изменят закон об опекунстве после смерти 6-летнего Далера в Екатеринбурге

30 июня 2023, 05:00
Фото: 1MI
В Госдуме решили внести изменения в закон об опекунстве после гибели мальчика Далера из Екатеринбурга.

Было внесено предложение о проведении социально-психологического обследования людей, которые собираются взять опеку над ребенком. Об этом рассказала руководитель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина во время своего выступления в Госдуме, пишет Ура.ру.

Также Останина предложила, чтобы опекуны проходили специальную подготовку перед тем, как оформлять опекунство над детьми: требовать справку о несудимости и об отсутствии уголовного преследования, а также учитывать состояние жилища, где живут опекуны. При этом преимущественное право оформить опеку или попечительство появится у бабушек и дедушек, сестер и братьев.

Кроме того, было предложено ввести запрет на повторное усыновление или оформление опекунства в течение года одними и теми же гражданами.

Напомним, шестилетний Далер недавно был найден мертвым. Несколькими днями ранее его опекун заявила о пропаже ребенка, однако следствие полагает, что ребенок умер несколько месяцев назад. В убийстве малыша обвиняется женщина, оформившая над ним опеку. По рассказам очевидцев, к мальчику в приемной семье плохо относились и издевались над ним.

Тело пропавшего 6-летнего Далера найдено в Екатеринбурге. Он мертв несколько месяцев
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