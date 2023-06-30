Стали известны детали издевательств опекунши над 6-летним Далером из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Бывший воспитанник Вероники Даниил, который сбежал из-под ее опекунства, рассказал, что ему известно о фактах издевательств женщиной над Далером. Даниил утверждает, что она спускала ребенка в подвал в голом виде, где поливала его кипятком из лейки. Также ему известно о случаях, когда она била мальчика электрошокером, пишет Е1.
Помимо этого, как утверждает Даниил, Вероника придумывала, якобы у Даниила есть воображаемый друг, который заставлял его класть руки на обогреватель. На самом деле это делала она.
Таким образом она наказывала ребенка за кражу еды из холодильника. Мальчик недоедал, утверждает бывший опекаемый. Дети в опеку не жаловались из-за страха, считает он.
Она его заставляла есть фекалии на запись, чтобы потом психологу показать, а когда воровал еду, она заставляла есть до такой степени, чтобы его вырвало. И как-то после этого она заставила его рвоту обратно съесть, — добавил молодой человек.
Также Даниил сказал, что давно не видел в соцсетях Вероники Далера на фотографиях, хотя снимки с детьми она регулярно выкладывала. Поэтому он начал что-то подозревать.
Всю эту информация юноша передал следователям. Подтвердила их и сестра Далера.