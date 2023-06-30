Стали известны детали издевательств опекунши над 6-летним Далером из Екатеринбурга

Бывший воспитанник Вероники Даниил, который сбежал из-под ее опекунства, рассказал, что ему известно о фактах издевательств женщиной над Далером. Даниил утверждает, что она спускала ребенка в подвал в голом виде, где поливала его кипятком из лейки. Также ему известно о случаях, когда она била мальчика электрошокером, пишет Е1.