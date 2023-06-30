tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Изображение материала

Стали известны детали издевательств опекунши над 6-летним Далером из Екатеринбурга

30 июня 2023, 11:04
Фото: 1MI
Стали известны детали жестокого поведения Вероники Наумовой, направленные против 6-летнего Далера. Сейчас женщина задержана, ей предъявлено обвинение по трем статьям.

Бывший воспитанник Вероники Даниил, который сбежал из-под ее опекунства, рассказал, что ему известно о фактах издевательств женщиной над Далером. Даниил утверждает, что она спускала ребенка в подвал в голом виде, где поливала его кипятком из лейки. Также ему известно о случаях, когда она била мальчика электрошокером, пишет Е1.

Помимо этого, как утверждает Даниил, Вероника придумывала, якобы у Даниила есть воображаемый друг, который заставлял его класть руки на обогреватель. На самом деле это делала она.

Таким образом она наказывала ребенка за кражу еды из холодильника. Мальчик недоедал, утверждает бывший опекаемый. Дети в опеку не жаловались из-за страха, считает он.

Она его заставляла есть фекалии на запись, чтобы потом психологу показать, а когда воровал еду, она заставляла есть до такой степени, чтобы его вырвало. И как-то после этого она заставила его рвоту обратно съесть, — добавил молодой человек.

Также Даниил сказал, что давно не видел в соцсетях Вероники Далера на фотографиях, хотя снимки с детьми она регулярно выкладывала. Поэтому он начал что-то подозревать.

Всю эту информация юноша передал следователям. Подтвердила их и сестра Далера.

После гибели 6-летнего Далера в Екатеринбурге проверяют детсад и поликлинику
Узнать подробнее
Читайте также:
Опекуну 6-летнего Далера предъявлено обвинение по трем статьямВ Госдуме изменят закон об опекунстве после смерти 6-летнего Далера в ЕкатеринбургеДевочке стало плохо на службе в память о погибшем 6-летнем Далере в Екатеринбурге
#Екатеринбург#Свердловская область#Издевательства#Опекун#Уголовное дело#Дети#Криминал#Гибель 6-летнего мальчика в Екатеринбурге#Елена Озерова#18+
Подпишитесь
Депутаты выбрали вице-президента ЕВРАЗ Новоженова почетным гражданином Нижнего Тагила
Вчера, 06:21
Роспотребнадзор нашел 61 превышение выбросов в воздухе Тагила за восемь дней в мае
28 июня 05:31
Движение трамваев по путепроводу на Циолковского в Нижнем Тагиле запустят в июле
Вчера, 06:10
14,4 млн выделено в Нижнем Тагиле на обслуживание 12,5 тысячи уличных фонарей
Вчера, 12:30
Прокуратура не смогла доказать причастность УХП к мусору в карьере под Нижним Тагилом
Вчера, 03:17
Участок по доставке пенсий переехал в новое место в Нижнем Тагиле
28 июня 10:50