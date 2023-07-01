Аналитики ПСБ победили в конкурсе самых доходных инвестиционных идей

По условиям конкурса, доходность портфеля фиксировалась за период с 15 декабря 2022 года по 16 июня 2023 года. В конкурсе принимали участие только те инвестиционные идеи, на которые Московской биржей были выпущены опционы. В портфеле для включения в конкурс таких идей должно было быть не менее пяти.