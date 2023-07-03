«К нему есть серьезные вопросы»: муж опекунши Далера опрошен в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
В силовых структурах отметили, что при допросе Александр сильно нервничал, пишет Е1. Мужчина рассказал, что все время был в рабочих командировках, а уход за детьми был полностью возложен на Веронику.
Он говорил о том, что оставлял женщине крупные суммы денег и всегда был в работе. А когда приезжал домой на несколько дней уже после того, как Далер был мертв, он спросил у Вероники, где он. Женщина тогда якобы сказала, что у подруги.
У тех, кто общался с Александром, сложилось впечатление, что главой этой семьи была Вероника, а муж ее слушался. Возможно, он о чем-то догадывался. Как минимум он должен был видеть истязания детей, но молчал. К нему есть серьезные вопросы, — отметил источник в силовых структурах.
Известно, что мужчина уже прошел полиграф. По уголовному делу он проходит в качестве свидетеля. Также у него забрали телефон, чтобы изучить его содержимое. Все дети находятся в реабилитационных центрах, отцу их пока не отдают.