tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:57

Published Сегодня, 08:57

Modified Сегодня, 09:00

Updated Сегодня, 09:00

Изображение материала

«К нему есть серьезные вопросы»: муж опекунши Далера опрошен в Екатеринбурге

3 июля 2023, 08:57
Фото: 1MI

Муж опекунши Далера опрошен в Екатеринбурге

В Екатеринбурге проходят допросы мужа опекунши Вероники Наумовой. Мужчина вернулся со спецоперации в ночь с пятницы на субботу. Он настаивает на том, что ничего не знал о произошедшем.

В силовых структурах отметили, что при допросе Александр сильно нервничал, пишет Е1. Мужчина рассказал, что все время был в рабочих командировках, а уход за детьми был полностью возложен на Веронику.

Он говорил о том, что оставлял женщине крупные суммы денег и всегда был в работе. А когда приезжал домой на несколько дней уже после того, как Далер был мертв, он спросил у Вероники, где он. Женщина тогда якобы сказала, что у подруги.

У тех, кто общался с Александром, сложилось впечатление, что главой этой семьи была Вероника, а муж ее слушался. Возможно, он о чем-то догадывался. Как минимум он должен был видеть истязания детей, но молчал. К нему есть серьезные вопросы, — отметил источник в силовых структурах.

Известно, что мужчина уже прошел полиграф. По уголовному делу он проходит в качестве свидетеля. Также у него забрали телефон, чтобы изучить его содержимое. Все дети находятся в реабилитационных центрах, отцу их пока не отдают.

Мошенники собирают деньги якобы на похороны 6-летнего Далера из Екатеринбурга
Узнать подробнее
Читайте также:
Хозяйка съемного дома семьи 6-летнего Далера из Екатеринбурга рассказала о жильцахПриемный отец 6-летнего Далера из Екатеринбурга впервые дал комментарий случившемусяСтала известна точная дата смерти 6-летнего Далера из Екатеринбурга
#Елена Озерова#Екатеринбург#Опекун#Мальчик#Допрос#Ребенок#Суд#Криминал#Гибель 6-летнего мальчика в Екатеринбурге
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: гринвошинг, замеры от надзорников и провальный суд
Сегодня, 06:58
Депутаты ГГО не лишили Летникова поста главы после скандала с путевками в санаторий
30 июня 12:11
Каким одномандатникам от ЕР в Екатеринбурге стоит уже начать работать на победу?
30 июня 12:28
Долги МУПа и взыскание убытков. Кто и почему судился в Свердловской области в мае
Сегодня, 06:23
Диоксид азота был выше нормы в 1,5 раза во время замеров воздуха в Тагиле 3 июля
Сегодня, 05:31
В Нижнем Тагиле пользователи сети в шоке от приговора педофилу: ему дали 12 лет
Сегодня, 07:19