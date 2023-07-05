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Posted Сегодня, 11:29

Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Подростка из Волгоградской области госпитализирован в реанимацию после укуса паука

5 июля 2023, 11:29
13-летний мальчик из Волгоградской области был госпитализирован в реанимационное отделение после того, как его укусил паук каракурт.

По сообщению интернет-издания «Подмосковье сегодня», мальчик помогал своей бабушке, когда его укусил паук. Через 15 минут у него начали болеть укушенная нога, а также живот и спина. Позднее подросток также пожаловался на жжение в груди.

Мальчика доставили в местную больницу, откуда его затем перевели в реанимацию. Ему была проведена терапия, которая помогла облегчить и улучшить его состояние. В настоящее время его состояние оценивается медицинскими работниками как стабильное.

Представители комитета предупредили, что пауки-каракурты часто кусают людей в середине лета, когда они мигрируют. Такие случаи зачастую происходят на природе.

Отмечается, что симптомы укуса могут продолжаться от 3 до 10 дней. Если пострадавшему не будет оказана медицинская помощь, последствия могут быть летальными.

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