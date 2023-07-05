Подростка из Волгоградской области госпитализирован в реанимацию после укуса паука

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
По сообщению интернет-издания «Подмосковье сегодня», мальчик помогал своей бабушке, когда его укусил паук. Через 15 минут у него начали болеть укушенная нога, а также живот и спина. Позднее подросток также пожаловался на жжение в груди.
Мальчика доставили в местную больницу, откуда его затем перевели в реанимацию. Ему была проведена терапия, которая помогла облегчить и улучшить его состояние. В настоящее время его состояние оценивается медицинскими работниками как стабильное.
Представители комитета предупредили, что пауки-каракурты часто кусают людей в середине лета, когда они мигрируют. Такие случаи зачастую происходят на природе.
Отмечается, что симптомы укуса могут продолжаться от 3 до 10 дней. Если пострадавшему не будет оказана медицинская помощь, последствия могут быть летальными.