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«Точку» выкупит менеджмент, привлекший инвестиции «Интерроса» и VK

10 июля 2023, 17:35
Фото: 1MI
Пакет акций «Траста» в АО «Точка», составлявший 90,01%, был продан в понедельник, 10 июля. Сумма сделки составляет 41,5 млрд рублей. Команда топ-менеджеров выкупила сервис для предпринимателей совместно с консорциумом инвесторов.

При таких условиях «Точка» не просто сохраняет свою «технологическую ДНК». Предприятие получает партнеров, заинтересованных в развитии финтеха.

В роли одного из участников консорциума инвесторов выступает «Интеррос» Владимира Потанина. Ряд технологических компаний, среди которых сервис VK, также продемонстрировал заинтересованность в участии в консорциуме, рассказали в пресс-релизе «Точки».

Как сообщает newizv.ru, размер долей каждого из участников консорциума пока не озвучен. Тем не менее известно главное: в консорциуме отсутствуют мажоритарии. То есть команда «Точки» свободна в своих решениях по развитию предприятия, полностью сохраняя при этом неприкосновенность культуры и команды сервиса.

Топ-менеджмент решил не передавать банк в руки одного мажоритария, предпочтя для выкупа АО «Точка» консорциум инвесторов, так как организация стремится хранить верность своим ценностям, рассказал Андрей Завадских, гендиректор «Точки».

«В преддверии торгов мы встречались с потенциальными акционерами и стало понятно, что ни с одним из них мы не сходимся ни в мировоззрении, ни во взглядах на перспективы развития Точки. Мы — не только банк, но и экосистема небанковских сервисов, которые созданы, чтобы делать мир удобным для бизнеса. Нам принципиально важно сохранять нашу ДНК», — отметил он.

Сегодняшняя команда «Точки», которая стояла у самых истоков компании, по заверениям представителей «Интерроса», не перестанет управлять предприятием. В рамках заключенного соглашения ни один из инвесторов, в числе которых и «Интеррос», не получит контроль в компании.

О том, что соглашение было подписано исключительно для инвестирования в уникальные современные технологии, заявил гендиректор «Интерроса» Сергей Батехин, подчеркнув, что компанию не интересует акционерный контроль.

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