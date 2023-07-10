«Точку» выкупит менеджмент, привлекший инвестиции «Интерроса» и VK

«В преддверии торгов мы встречались с потенциальными акционерами и стало понятно, что ни с одним из них мы не сходимся ни в мировоззрении, ни во взглядах на перспективы развития Точки. Мы — не только банк, но и экосистема небанковских сервисов, которые созданы, чтобы делать мир удобным для бизнеса. Нам принципиально важно сохранять нашу ДНК», — отметил он.