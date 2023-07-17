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Автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП на трассе в Свердловской области

17 июля 2023, 05:59
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Смертельное ДТП произошло в Свердловской области с участием пассажирского автобуса. Иномарка влетела в транспорт, когда делала разворот.

Инцидент случился 17 июля. Внутри автобуса находились 17 пассажиров. Renault Logan совершал разворот на 344 километре автодороги Серов — Екатеринбург. В какой-то момент произошло столкновение с автобусом. Водитель иномарки скончался на месте, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

После того, как случилось столкновение, легковой автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Авария, по данным прокуратуры, произошла во время попытки водителя развернуться на другую полосу движения.

Внутри автобуса в момент аварии находились 17 пассажиров. Никто из них не пострадал. Сам автобус следовал из Краснотурьинска в Екатеринбург. По данному факту уже проводится проверка.

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