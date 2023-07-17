Автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП на трассе в Свердловской области

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
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Updated Сегодня, 06:01
Инцидент случился 17 июля. Внутри автобуса находились 17 пассажиров. Renault Logan совершал разворот на 344 километре автодороги Серов — Екатеринбург. В какой-то момент произошло столкновение с автобусом. Водитель иномарки скончался на месте, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.
После того, как случилось столкновение, легковой автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Авария, по данным прокуратуры, произошла во время попытки водителя развернуться на другую полосу движения.
Внутри автобуса в момент аварии находились 17 пассажиров. Никто из них не пострадал. Сам автобус следовал из Краснотурьинска в Екатеринбург. По данному факту уже проводится проверка.