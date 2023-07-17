Самокатчик в Екатеринбурге скончался после перелома черепа и ребер в ДТП

Напомним, авария случилась 13 июля на улице Комсомольской, 1 в Екатеринбурге. 52-летний мужчина за рулем Volvo ехал по улице Блюхера, а в это время молодой человек пересекал перекресток Блюхера — Комсомольская на красный сигнал светофора. В результате столкновения избежать не удалось.