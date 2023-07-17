Самокатчик в Екатеринбурге скончался после перелома черепа и ребер в ДТП

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
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Смерть наступила 15 июля, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник. Информацию подтвердили в УГИБДД по Екатеринбургу.
Напомним, авария случилась 13 июля на улице Комсомольской, 1 в Екатеринбурге. 52-летний мужчина за рулем Volvo ехал по улице Блюхера, а в это время молодой человек пересекал перекресток Блюхера — Комсомольская на красный сигнал светофора. В результате столкновения избежать не удалось.