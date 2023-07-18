Жительница Свердловской области умерла на работе, выпив кальцинированную соду

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
В общей сложности в регионе зарегистрирована 31 смерть на производстве. Об этом говорится в отчете областного министерства промышленности и науки.
Там также говорится, что работница почувствовала изжогу и решила выпить пищевой соды. Так как у нее ее не оказалось, то она взяла в общем ящике кофейную банку с надписью «Сода». После того, как женщина выпила раствор, ей стало плохо. Промывание желудка не помогло. В результате свердловчанка умерла.
Расследование показало, что в банке была кальцинированная сода. Она применяется для изготовления смазочно-охлаждающей жидкости. От пищевой она отличается тем, что является щелочью более сильного действия. Ответственным за гибель был назначен начальник цеха.
В общей сложности во втором квартале 2023 года была зарегистрирована 31 смерть. Основными причинами называются падения на ровных поверхностях, падения с высоты и воздействие окружающих предметов.