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Жительница Свердловской области умерла на работе, выпив кальцинированную соду

18 июля 2023, 11:41
Фото: 1MI
Контролер станочных работ погибла на работе, выпив кальцинированную соду вместо пищевой. Женщина трудилась в компании по производству драгметаллов.

В общей сложности в регионе зарегистрирована 31 смерть на производстве. Об этом говорится в отчете областного министерства промышленности и науки.

Там также говорится, что работница почувствовала изжогу и решила выпить пищевой соды. Так как у нее ее не оказалось, то она взяла в общем ящике кофейную банку с надписью «Сода». После того, как женщина выпила раствор, ей стало плохо. Промывание желудка не помогло. В результате свердловчанка умерла.

Расследование показало, что в банке была кальцинированная сода. Она применяется для изготовления смазочно-охлаждающей жидкости. От пищевой она отличается тем, что является щелочью более сильного действия. Ответственным за гибель был назначен начальник цеха.

В общей сложности во втором квартале 2023 года была зарегистрирована 31 смерть. Основными причинами называются падения на ровных поверхностях, падения с высоты и воздействие окружающих предметов.

#Ирина Кирилова#18+#Смерть#Производство#Завод#Рабочий#Происшествия#Свердловская область
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