Жительница Свердловской области умерла на работе, выпив кальцинированную соду

Там также говорится, что работница почувствовала изжогу и решила выпить пищевой соды. Так как у нее ее не оказалось, то она взяла в общем ящике кофейную банку с надписью «Сода». После того, как женщина выпила раствор, ей стало плохо. Промывание желудка не помогло. В результате свердловчанка умерла.