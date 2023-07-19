Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
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Updated Сегодня, 15:38
Пять новых остановок для транспорта появились на вокзале в Нижнем Тагиле. Первоочередно были установлены три остановки на стороне маршрутов на Вагонку. Работы выполнили Центр организации дорожного движения и МУП «Тагилдорстрой».
На Дне города в Нижнем Тагиле главным хедлайнером станет певец Олег Газманов. Его гонорар за это выступление оценивается в 9,1 млн рублей. Выступление артиста 12 августа продлится 1 час. Вместе с ним в Нижний Тагил приедут 8 человек из музыкального коллектива.
Продажу алкоголя запретят на Вагонке 5 августа в связи с празднованием 90-летия района. Ограничения продлятся с 11.00 до 23.00. В эти же часы состоится ряд концертов, ярмарок и мастер-классов.
Городской дворец детского и юношеского творчества Нижнего Тагила открыл свои двери для горожан. После капитального ремонта здание полностью обновилось. Творческие коллективы продемонстрировали свои умения на торжественном открытии.
Концентрация сероводорода в воздухе Нижнего Тагила второй день превышает норму. Газоанализатор TagilCity.ru выявил, что содержание сероводорода в воздухе составило 1,25 ПДК.