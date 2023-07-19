На Дне города в Нижнем Тагиле главным хедлайнером станет певец Олег Газманов. Его гонорар за это выступление оценивается в 9,1 млн рублей. Выступление артиста 12 августа продлится 1 час. Вместе с ним в Нижний Тагил приедут 8 человек из музыкального коллектива.