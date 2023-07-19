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Олег Газманов, открытие ГДДЮТ и запрет продажи алкоголя в Нижнем Тагиле

19 июля 2023, 15:36
Фото: Midjourney
Олег Газманов выступит в Нижнем Тагиле, а на Вагонке запретят продавать алкоголь. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 19 июля.

Пять новых остановок для транспорта появились на вокзале в Нижнем Тагиле. Первоочередно были установлены три остановки на стороне маршрутов на Вагонку. Работы выполнили Центр организации дорожного движения и МУП «Тагилдорстрой».

Пять остановочных павильонов установлены на вокзале в Нижнем Тагиле
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На Дне города в Нижнем Тагиле главным хедлайнером станет певец Олег Газманов. Его гонорар за это выступление оценивается в 9,1 млн рублей. Выступление артиста 12 августа продлится 1 час. Вместе с ним в Нижний Тагил приедут 8 человек из музыкального коллектива.

Олега Газманова за 9,1 млн пригласили выступать на день города в Нижний Тагил
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Продажу алкоголя запретят на Вагонке 5 августа в связи с празднованием 90-летия района. Ограничения продлятся с 11.00 до 23.00. В эти же часы состоится ряд концертов, ярмарок и мастер-классов.

Продажу алкоголя на один день запретят на Вагонке в Нижнем Тагиле
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Городской дворец детского и юношеского творчества Нижнего Тагила открыл свои двери для горожан. После капитального ремонта здание полностью обновилось. Творческие коллективы продемонстрировали свои умения на торжественном открытии.

ГДДЮТ открылся после реконструкции в Нижнем Тагиле
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Концентрация сероводорода в воздухе Нижнего Тагила второй день превышает норму. Газоанализатор TagilCity.ru выявил, что содержание сероводорода в воздухе составило 1,25 ПДК.

Второй день подряд в воздухе Нижнего Тагила норму превышает сероводород
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#Елена Озерова#Нижний Тагил#День города#Алкоголь#Выстпление#Гонорар#ГДДЮТ#Остановки#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Свердловская область#Екатеринбург
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