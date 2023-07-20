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Три человека получили тяжелые ожоги в результате взрыва газовых баллонов на Алтае

20 июля 2023, 10:15
Три человека получили тяжелые ожоги и были доставлены в реанимацию после взрыва туристических газовых баллончиков на пляже в городе Яровое, Алтайский край.

Инцидент произошел, когда компания отдыхающих из Кемеровской области готовила еду на палаточном лагере у берега озера. В результате взрыва трех баллончиков пострадали четыре человека, включая двух детей и женщину, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Пострадавших доставили в медицинское учреждение, и троим из них пришлось поместить в анестезиологию-реанимацию из-за тяжелых ожогов, охвативших до 40% поверхности тела.

Мужчине оказали первую помощь, и он был отправлен для дальнейшего лечения амбулаторно. В настоящее время правоохранительные органы расследуют обстоятельства данного происшествия.

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