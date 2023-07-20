Три человека получили тяжелые ожоги в результате взрыва газовых баллонов на Алтае

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Инцидент произошел, когда компания отдыхающих из Кемеровской области готовила еду на палаточном лагере у берега озера. В результате взрыва трех баллончиков пострадали четыре человека, включая двух детей и женщину, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Пострадавших доставили в медицинское учреждение, и троим из них пришлось поместить в анестезиологию-реанимацию из-за тяжелых ожогов, охвативших до 40% поверхности тела.
Мужчине оказали первую помощь, и он был отправлен для дальнейшего лечения амбулаторно. В настоящее время правоохранительные органы расследуют обстоятельства данного происшествия.