Космонавт Рязанский поделился особенностями занятий спортом в условиях невесомости

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
В частности, Рязанский отметил, что при занятиях на велотренажере, космонавты крутят педали не только ногами, но и руками. По его словам, это необходимо для развития плечевого пояса, а также выносливости, пишет NEWS.ru.
Кроме того, космонавт отметил, что одним из важных видов спорта во время нахождения на космической станции является бег по дорожке. Именно бег позволяет организму поддерживать себя в хорошем состоянии. Однако для этого упражнения необходимо надевать специальный тяжелый жилет, вес которого регулируется. Данный жилет позволяет преодолевать невесомость во время «космической пробежки», подчеркнул Рязанский.
Вместе с тем, он также отметил, что в условиях невесомости спортом необходимо заниматься каждый день. Именно благодаря физическим нагрузкам, человек может избежать мышечной атрофии и держать давление в норме.