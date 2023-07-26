Космонавт Рязанский поделился особенностями занятий спортом в условиях невесомости

Кроме того, космонавт отметил, что одним из важных видов спорта во время нахождения на космической станции является бег по дорожке. Именно бег позволяет организму поддерживать себя в хорошем состоянии. Однако для этого упражнения необходимо надевать специальный тяжелый жилет, вес которого регулируется. Данный жилет позволяет преодолевать невесомость во время «космической пробежки», подчеркнул Рязанский.