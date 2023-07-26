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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Космонавт Рязанский поделился особенностями занятий спортом в условиях невесомости

26 июля 2023, 13:08
По мнению Героя России, космонавта-исследователя Сергея Рязанского, спортивные упражнения в условиях невесомости значительно отличаются от тренировок на Земле.

В частности, Рязанский отметил, что при занятиях на велотренажере, космонавты крутят педали не только ногами, но и руками. По его словам, это необходимо для развития плечевого пояса, а также выносливости, пишет NEWS.ru.

Кроме того, космонавт отметил, что одним из важных видов спорта во время нахождения на космической станции является бег по дорожке. Именно бег позволяет организму поддерживать себя в хорошем состоянии. Однако для этого упражнения необходимо надевать специальный тяжелый жилет, вес которого регулируется. Данный жилет позволяет преодолевать невесомость во время «космической пробежки», подчеркнул Рязанский.

Вместе с тем, он также отметил, что в условиях невесомости спортом необходимо заниматься каждый день. Именно благодаря физическим нагрузкам, человек может избежать мышечной атрофии и держать давление в норме.

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