В Совфеде обсудили риски, связанные с выполнением гособоронзаказа

Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
К разряду существенных угроз для предпринимательской деятельности отнесли уголовные производства, которые открывают по статьям, связанным с экономическими преступлениями.
По информации издания «Новые Известия», сенаторы, депутаты, а также эксперты в области экономики и юриспруденции постарались выяснить, как, основываясь на нормах законодательства, можно обеспечить защиту таких компаний от произвола силовиков. В частности, среди российских предприятий, пострадавших от подобного преследования, — АО «ПТС» из Подмосковья, специализирующееся на разработке и выпуске спасательного и защитного снаряжения, испытательной аппаратуры, компрессоров высокого давления, ряда тренажерных комплексов и прочего.
Уголовное производство, которое было открыто по ч. 4 ст. 159 УК РФ (крупное мошенничество) в 2021 году в отношении ряда должностных лиц предприятия, было связано с шестью соглашениями, подписанными между АО «ПТС» и Федеральной службой войск нацгвардии России. По версии следственных органов, путем завышения цен в компании совершались хищения бюджетных средств. Вменяемая сумма похищенных средств составила 108 миллионов рублей.
С учетом 275-ФЗ от головного исполнителя гособоронзаказа требуется не превышать максимально допустимый размер прибыли, составляющий 20%, на стадии подписания договора. Таким образом, если данная норма превышена, это может расцениваться как правонарушение. Сообщается, что АО «ПТС» провело ряд экспертиз, подтверждающих отсутствие прибыли, превышающей максимальные 20%.
Этот факт подтвердила и судебная экспертиза, которую назначило следствие в Экспертно-криминалистическом центре МВД РФ по городу Москве, согласно результатам которой рентабельность по рассматриваемым контрактам достигала не более 15 — 17%.
Уголовное дело, которое с учетом результатов проведенных экспертиз должно быть закрыто ввиду отсутствия состава преступления, не закрывают. Согласно заявлению адвоката Юрия Шириняна, обвинение оставили в прежней редакции, а выводы экспертов в нем даже не упоминаются.
Также известно, что Росгвардия ни до возбуждения уголовного дела, ни после него не направила ни одной претензии, касающейся качества поставляемого товара.
Госзаказчик не прекращает разыгрывать новые тендеры на то же самое водолазное оборудование, невзирая на то, что в Российской Федерации его поставщиком может быть только АО «ПТС».
Случай АО «ПТС» — не уникален. Ряд отечественных стратегически значимых предприятий сегодня также сталкиваются с подобным прессингом.