В Совфеде обсудили риски, связанные с выполнением гособоронзаказа

По информации издания «Новые Известия», сенаторы, депутаты, а также эксперты в области экономики и юриспруденции постарались выяснить, как, основываясь на нормах законодательства, можно обеспечить защиту таких компаний от произвола силовиков. В частности, среди российских предприятий, пострадавших от подобного преследования, — АО «ПТС» из Подмосковья, специализирующееся на разработке и выпуске спасательного и защитного снаряжения, испытательной аппаратуры, компрессоров высокого давления, ряда тренажерных комплексов и прочего.