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Снайпер из Каменска-Уральского отправился на СВО и погиб через месяц

29 июля 2023, 11:02
Фото: 1MI
25-летний снайпер Даниил Ульянов из Каменска-Уральского 1 июня отправился на СВО и погиб 10 июля под Артемовским.

Военнослужащий вырос в Каменске-Уральском. В детстве играл в футбольной команде «Урал» вместе с братом-близнецом. После окончания школы работал кровельщиком.

На фронт Даниил Ульянов ушел 1 июня 2023 года и погиб недалеко от Артемовска, выполняя боевое задание у Красной горы. Он получил ранения, не совместимые с жизнью.

Друзья и родственники отзываются о нем, как о смелом и мужественном человеке.
Администрация Каменска-Уральского выразила искренние соболезнования родным и близким Даниила Ульянова. Прощание со снайпером состоится 31 июля в 12.00 на Аллее Славы.

На СВО погиб разведчик из Каменска-Уральского
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