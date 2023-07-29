Снайпер из Каменска-Уральского отправился на СВО и погиб через месяц

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Военнослужащий вырос в Каменске-Уральском. В детстве играл в футбольной команде «Урал» вместе с братом-близнецом. После окончания школы работал кровельщиком.
На фронт Даниил Ульянов ушел 1 июня 2023 года и погиб недалеко от Артемовска, выполняя боевое задание у Красной горы. Он получил ранения, не совместимые с жизнью.
Друзья и родственники отзываются о нем, как о смелом и мужественном человеке.
Администрация Каменска-Уральского выразила искренние соболезнования родным и близким Даниила Ульянова. Прощание со снайпером состоится 31 июля в 12.00 на Аллее Славы.