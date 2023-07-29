Снайпер из Каменска-Уральского отправился на СВО и погиб через месяц

Друзья и родственники отзываются о нем, как о смелом и мужественном человеке.

Администрация Каменска-Уральского выразила искренние соболезнования родным и близким Даниила Ульянова. Прощание со снайпером состоится 31 июля в 12.00 на Аллее Славы.