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Posted Сегодня, 12:50

Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

Путин призывает чиновников использовать отечественные автомобили

3 августа 2023, 12:50
Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал чиновников использовать автомобили отечественного производства. Это заявление главы государства прозвучало во время встречи с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

Путин подчеркнул, что такой шаг будет способствовать улучшению качества российского автомобильного производства, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Он также призвал министерства и другие государственные организации прекратить настаивать на приобретении иностранных автомобилей. Главу государства процитировали РИА Новости.

«Это должно быть абсолютно исключено. Все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях», — подчеркнул Путин.

При этом президент РФ отметил, что отказываться от импорта зарубежных автомобилей не требуется, однако стоит делать акцент на использовании отечественных автомобилей в базовых областях.

#Ольга Земскова
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