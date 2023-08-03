Путин призывает чиновников использовать отечественные автомобили

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Путин подчеркнул, что такой шаг будет способствовать улучшению качества российского автомобильного производства, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Он также призвал министерства и другие государственные организации прекратить настаивать на приобретении иностранных автомобилей. Главу государства процитировали РИА Новости.
«Это должно быть абсолютно исключено. Все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях», — подчеркнул Путин.
При этом президент РФ отметил, что отказываться от импорта зарубежных автомобилей не требуется, однако стоит делать акцент на использовании отечественных автомобилей в базовых областях.