Экстренное предупреждение из-за ливней и гроз продлено в Свердловской области

Владельцам частных домов заранее рекомендуется подготовить ливневую канализацию и другие системы для отвода дождевой воды. Поездки на личном транспорте должны быть ограничены. Не стоит пытаться проехать через затопленные участки. Нужно медленно перестроиться на обочину и плавно прекратить движение. Также нужно включить аварийные огни. Сам автомобиль нужно покинуть и отправиться в ближайшее здание.