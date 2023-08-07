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Экстренное предупреждение из-за ливней и гроз продлено в Свердловской области

7 августа 2023, 11:40
Фото: 1MI
Сильные дожди и грозы ожидаются 8 августа в Свердловской области. В МЧС граждан призывают быть осторожными и соблюдать все меры безопасности.

Во время непогоды не стоит отправляться отдыхать на природе, в походы или сплавы. Поверхности становятся влажными и скользкими, а соответственно и травмоопасными.

Владельцам частных домов заранее рекомендуется подготовить ливневую канализацию и другие системы для отвода дождевой воды. Поездки на личном транспорте должны быть ограничены. Не стоит пытаться проехать через затопленные участки. Нужно медленно перестроиться на обочину и плавно прекратить движение. Также нужно включить аварийные огни. Сам автомобиль нужно покинуть и отправиться в ближайшее здание.

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#Ирина Кирилова#Погода#Дождь#Ливень#Гроза#Природа#Свердловская область
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