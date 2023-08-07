Экстренное предупреждение из-за ливней и гроз продлено в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Во время непогоды не стоит отправляться отдыхать на природе, в походы или сплавы. Поверхности становятся влажными и скользкими, а соответственно и травмоопасными.
Владельцам частных домов заранее рекомендуется подготовить ливневую канализацию и другие системы для отвода дождевой воды. Поездки на личном транспорте должны быть ограничены. Не стоит пытаться проехать через затопленные участки. Нужно медленно перестроиться на обочину и плавно прекратить движение. Также нужно включить аварийные огни. Сам автомобиль нужно покинуть и отправиться в ближайшее здание.