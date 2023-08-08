Охранник не пустил участника СВО в скандально известный ночной клуб в Екатеринбурге

Со слов представителей заведения, отказ в посещении досугового учреждения был связан с травмой руки, состоянием алкогольного опьянения, а также агрессией. По этим причинам участника СВО не пустили в скандально известный ночной клуб Chill в ночь с 5 на 6 августа в Екатеринбурге.