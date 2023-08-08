Охранник не пустил участника СВО в скандально известный ночной клуб в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Боец возмутился тем, что его отказались пускать в заведение якобы из-за травмы. Мужчина рассказал, что вернулся с зоны проведения спецоперации для лечения раненой руки, а в клубе планировал отдохнуть (попробовать кухню, послушать музыку). Выходить на танцпол не входило в его планы.
Представители Chill сообщили изданию Е1, что травма — не единственная причина отказа в доступе. С их слов, боец предпринял попытку войти в клуб в военной форме, пьяным и агрессивным. Такая совокупность факторов смутила фейсера, но рана не была причиной для запрета на посещение клуба.