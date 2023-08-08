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Охранник не пустил участника СВО в скандально известный ночной клуб в Екатеринбурге

8 августа 2023, 06:07
Фото: 1MI
Со слов представителей заведения, отказ в посещении досугового учреждения был связан с травмой руки, состоянием алкогольного опьянения, а также агрессией. По этим причинам участника СВО не пустили в скандально известный ночной клуб Chill в ночь с 5 на 6 августа в Екатеринбурге.

Боец возмутился тем, что его отказались пускать в заведение якобы из-за травмы. Мужчина рассказал, что вернулся с зоны проведения спецоперации для лечения раненой руки, а в клубе планировал отдохнуть (попробовать кухню, послушать музыку). Выходить на танцпол не входило в его планы.

Представители Chill сообщили изданию Е1, что травма — не единственная причина отказа в доступе. С их слов, боец предпринял попытку войти в клуб в военной форме, пьяным и агрессивным. Такая совокупность факторов смутила фейсера, но рана не была причиной для запрета на посещение клуба.

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#Екатеринбург#СВО#Клуб#Ночной клуб#Охрана#Происшествия#Спецоперация#Анна Варнакина
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