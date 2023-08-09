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На 300-летие Екатеринбурга потратили 250 миллионов рублей

9 августа 2023, 11:08
Фото: 1MI
На празднование в честь 300-летия Екатеринбурга потрачено около 250 миллионов рублей. Из них 150 выделены из городского бюджета.

В текущем году бюджетом на празднование Дня города было предусмотрено около 150 миллионов рублей. Еще 100 миллионов привлечено от партнеров, пишет Е1 со ссылкой на начальника управления культуры Екатеринбурга Илью Маркова.

Он отметил, что обычно празднование обходится в 35-50 миллионов.

Напомним, отмечать День города Екатеринбург будет 19 августа. На различных площадках будут выступать группа «Чайф», Вячеслав Бутусов с хитами «Наутилуса», Александр Новиков, Niletto и Клава Кока, Пелагея и «Хор Турецкого», а также другие артисты.

В честь юбилея мероприятия будут также проходить в течение недели до основного празднования.

К 300-летию Екатеринбурга планируется завершить строительство нового лицея
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#Ирина Кирилова#День города#Праздник#Деньги#Экономика#Екатеринбург
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