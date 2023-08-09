На 300-летие Екатеринбурга потратили 250 миллионов рублей

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
В текущем году бюджетом на празднование Дня города было предусмотрено около 150 миллионов рублей. Еще 100 миллионов привлечено от партнеров, пишет Е1 со ссылкой на начальника управления культуры Екатеринбурга Илью Маркова.
Он отметил, что обычно празднование обходится в 35-50 миллионов.
Напомним, отмечать День города Екатеринбург будет 19 августа. На различных площадках будут выступать группа «Чайф», Вячеслав Бутусов с хитами «Наутилуса», Александр Новиков, Niletto и Клава Кока, Пелагея и «Хор Турецкого», а также другие артисты.
В честь юбилея мероприятия будут также проходить в течение недели до основного празднования.