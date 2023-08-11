Футболист из Нижнего Тагила Олег Шатов приостановил карьеру и решил стать тренером

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
На текущей неделе футболиста отозвали из состава команды на один сезон. Контракт молодого человека рассчитан до конца сезона. 33-летний Олег Шатов не выходил на поле с ноября 2022 года из-за травмы.
Шатов решил учиться на тренера и решил пока приостановить карьеру. Дай бог, чтобы у него всё получилось, — сказал Иванов «Матч ТВ».
Олег Шатов является воспитанником спортшколы «Уралец» из Нижнего Тагила. Он играл за «Урал», «Анжи», «Зенит», «Краснодар» и «Рубин». Также полузащитником были проведены 28 матчей за сборную России.