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Футболист из Нижнего Тагила приостановил карьеру и решил стать тренером

Футболист из Нижнего Тагила Олег Шатов приостановил карьеру и решил стать тренером

11 августа 2023, 08:46
Фото: 1MI

Футболист из Нижнего Тагила приостановил карьеру и решил стать тренером

Олег Шатов, футболист, являющийся уроженцем Нижнего Тагила, приостановил свою карьеру, чтобы начать обучаться на тренера. Об этом рассказал президент ФК «Урал» Григорий Иванов.

На текущей неделе футболиста отозвали из состава команды на один сезон. Контракт молодого человека рассчитан до конца сезона. 33-летний Олег Шатов не выходил на поле с ноября 2022 года из-за травмы.

Шатов решил учиться на тренера и решил пока приостановить карьеру. Дай бог, чтобы у него всё получилось, — сказал Иванов «Матч ТВ».

Олег Шатов является воспитанником спортшколы «Уралец» из Нижнего Тагила. Он играл за «Урал», «Анжи», «Зенит», «Краснодар» и «Рубин». Также полузащитником были проведены 28 матчей за сборную России.

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#Ирина Кирилова#Футбол#Карьера#Тренер#Спорт#Нижний Тагил#Олег Шатов
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