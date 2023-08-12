Пары подписали памятные камни вместе с главой города

«Ребят, я от всей души вас поздравляю! Вы выбрали прекрасное место в нашем городе. Место силы, место притяжения. Здесь самый прекрасный вид. Я хотел бы, чтобы ваша жизнь была такой же прекрасной и счастливой. Берегите друг друга, любите друг друга», — поздравил пары глава города во время официального открытия праздника на Лисьей горе.