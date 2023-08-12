tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:02

Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

Пары подписали памятные камни вместе с главой города

12 августа 2023, 08:02

Молодоженов, которые скрепили свой союз в День города, поздравил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев вместе с супругой Еленой.

«Ребят, я от всей души вас поздравляю! Вы выбрали прекрасное место в нашем городе. Место силы, место притяжения. Здесь самый прекрасный вид. Я хотел бы, чтобы ваша жизнь была такой же прекрасной и счастливой. Берегите друг друга, любите друг друга», — поздравил пары глава города во время официального открытия праздника на Лисьей горе.

После Владислав Пинаев вместе с молодоженами подписали памятные камни и заложили их в арт-объект «Сердце Тагила».

Фото: tagilcity.ru
#День города в Нижнем Тагиле 2023#Анна Григорьева
Подпишитесь
Нарушения в сфере экологии допустил агрокомплекс «Горноуральский» под Нижним Тагилом
Вчера, 03:36
Топ-менеджер главного завода-загрязнителя Новоженов стал почетным гражданином Тагила
Вчера, 11:15
«Ремонтировали в этом году»: в Нижнем Тагиле затопили общество инвалидов на Вагонке
Вчера, 11:43
Сбивший женщину на Тагильском пруду владелец катера прокомментировал трагедию
9 августа, 08:24
14-летний мальчик из Свердловской области зарабатывает на разработке компьютерных игр
10 августа, 08:43
В АНО «Волшебники» рассказали о конфликте со спасателями в Тагиле во время инва-тура
9 августа, 12:01