Мировые технологии: в Верхней Салде построят современный кремниевый завод

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Для того, чтобы представить проект оценки воздействия на окружающую среду и прокомментировать все обсуждаемые материалы, с 14 по 18 августа 2023 в Верхней Салде будет работать общественная приемная. Здесь каждый желающий сможет ознакомиться с документацией проекта и задать интересующие вопросы специалистам.
Мировые мощности по производству технического кремния в 2021 году оценивались в 7,15 миллионов тонн в год. Из них 77% приходилось на долю Китая. Менее крупные заводы сосредоточены в США и странах Европы.
Доля производства технического кремния российскими предприятиями составляет всего 1% от мирового объема. В стране этим занимаются два завода — в Шелехове (Иркутская область) и Каменске-Уральском. Они входят в состав объединенной компании «Русал». Ей же эти заводы и поставляют большую часть производимой продукции. Однако отечественные предприятия не производят необходимое количество кремния, поэтому «Русал» вынуждена приобретать некоторые марки в Китае. На покрытие растущего спроса российских компаний у предприятий ресурса не хватает. И будущее металлургическое производство эту проблему решит.
Именно металлургия считается основой экономики Свердловской области — доля такого производства в обрабатывающей промышленности превышает 50%. Также металлургические компании составляют треть крупнейших налогоплательщиков региона.
Запуск компанией «Силарус» завода в «Титановой долине» в Верхней Салде позволит снизить долю иностранного кремния на российском рынке до минимальных значений, считает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
В России спрос на технический кремний высок в силу его широкого использования для производства различных марок алюминиевых сплавов и бронз. Также он применяется для раскисления чугуна и стали. Емкость же глобального рынка технического кремния в денежном выражении по итогам 2022 года можно оценить в 17-18 млрд долларов. По прогнозам, к 2030 году она достигнет 40 млрд долларов, — отметил эксперт.
Технический кремний важен и в условиях импортозамещения. Его можно использовать как сырье для дальнейшего передела, чтобы получить электронный кремний, необходимый при изготовлении микропроцессоров, утверждает заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.
Это критически важно с точки зрения того самого технологического суверенитета, задачи по которому ставятся руководством страны. Безусловно, на другой чаше весов — безопасность такого производства, в том числе в части экологии. Резидент гарантирует, что оборудование, которое он планирует разместить в Верхней Салде, соответствует всем техническим стандартам и требованиям безопасности, — подчеркнул заместитель губернатора.
О строительстве завода по производству технического кремния «Силарус» и ОЭЗ «Титановая долина» договорились еще в 2021 году. По соглашению, инвестор вложит в проект 10,6 млрд рублей. Это позволит к 2026 году запустить производство мощностью 36 тысяч тонн технического кремния в год. Более половины выпускаемой продукции уйдет на покрытие потребностей внутреннего рынка, 30% — отправится в страны Ближнего Востока, еще около 18% — на рынки Азии и Европы.
При производстве мы будем применять карботермический способ восстановления: кварц в присутствии восстановителей древесного угля и щепы плавится в рудотермических печах, — пояснила генеральный директор ООО «Силарус» Марина Красько.
В дальнейшем, по словам руководителя проекта, все образующиеся газы будут проходить 100% фильтрацию, которая задерживает до 99,8% пылевого потока. То есть воздействие на атмосферную среду будет минимальным.
Технология производства технического кремния единая во всем мире. Разница лишь в оборудовании. Проект предполагает установку двух современных автоматизированных печей, которыми будет управлять компьютер, заявил технический руководитель проекта «Силарус» Андрей Коблик.
Это важно, поскольку процесс работы печи, ее электрорежим, нестабилен и зависит от многих факторов — при попадании материалов в печь они плавятся, их сопротивление меняется, а вместе с ним меняет свои параметры и электрическая дуга. Раньше процессом руководил оператор, а значит, не был исключен человеческий фактор. Сейчас же это будет делать компьютер, который реагирует быстрее и точнее, — объяснил Андрей Коблик.
При реализации проекта, утверждает эксперт, будут использованы ведущие технологии и оборудование иностранного производства: печи, системы дозировки, газоочистки, автоматики и управления процессом. Это не серийное, а уникальное оборудование, которое изготовят целевым способом под требования заказчика.
Построить кремниевый завод без проведения общественных обсуждений невозможно. Но до начала строительства «Силарусу» предстоит пройти длинный путь. Сейчас компания уже произвела расчет санитарно-защитной зоны, который показал, что предприятие относится к третьему классу опасности. Это подтвердили в Роспотребнадзоре по Свердловской области.
На территории особой экономической зоны возможно размещение промышленных предприятий 2–5 класса. Завод по производству технического кремния относится к 3-му классу промышленной безопасности и как резидент полностью подходит под наши требования, — рассказал генеральный директор ОЭЗ «Титановая долина» Андрей Антипов.
После того как стало понятно, что на территории есть подходящий земельный участок, который по всем параметрам подошел под концепцию завода, компания прошла специальную комиссию особой экономической зоны и получила необходимые для проектирования документы.
На следующем этапе специалисты провели экологические, геодезические, историко-археологические изыскания. Их результаты вошли в проектную и рабочую документацию, а также в материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), которые должны пройти общественные обсуждения.
На стадии проектирования экспертизе подвергаются проектная документация и результаты инженерных изысканий. Ее проводят органы Госэкспертизы. Если объект по определенным критериям относится к тем, что могут оказывать влияние на экологию, то придется пройти и Государственную экологическую экспертизу. Кроме того, поставщик получает сертификат на соответствие требованиям нормативных документов РФ на технологическое оборудование, чтобы подтвердить экологическую безопасность, — отметил кандидат технических наук и эксперт в промышленном строительстве Александр Соловьев.
Замгубернатора Дмитрий Ионин утверждает, что оборудование, которое «Силарус» планирует разместить в «Титановой долине», соответствует всем техническим стандартам и требованиям безопасности.
Мы общались с Минпромторгом России, там не видят рисков в части экологии, но само слово «кремний» наверняка кого-то может отпугивать. Потому важно, чтобы итоговое экологическое заключение было представлено в открытом доступе, дабы избежать споров и пересудов в такой серьезной теме, — добавил Дмитрий Ионин.
В проектной документации содержится информация обо всех технических характеристиках завода, его промышленной и экологической безопасности, данные об использовании сырья и материалах, о соблюдении иных Государственных норм и правил, сказал эксперт Александр Соловьев.
Застройщик обязан обеспечить полное соответствие проектной и рабочей документации и построенного объекта, — уточнил Соловьев.
В случае, если компания получает положительное заключение, весь пакет документов с инженерными изысканиями и проектировочной документацией отправят на Госэкспертизу. Только после этого компания сможет получить разрешение на строительство, контроль над которым возьмут на себя сотрудники надзорных органов и сама «Титановая долина».
Как только завершатся общественные обсуждения, мы направим необходимую документацию для прохождения государственной экологической экспертизы, по результатам которой будет продолжен процесс согласования проекта другими государственными ведомствами и структурами, — подвел итог главный инженер проекта Сергей Миллер.