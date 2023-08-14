Мировые технологии: в Верхней Салде построят современный кремниевый завод

Доля производства технического кремния российскими предприятиями составляет всего 1% от мирового объема. В стране этим занимаются два завода — в Шелехове (Иркутская область) и Каменске-Уральском. Они входят в состав объединенной компании «Русал». Ей же эти заводы и поставляют большую часть производимой продукции. Однако отечественные предприятия не производят необходимое количество кремния, поэтому «Русал» вынуждена приобретать некоторые марки в Китае. На покрытие растущего спроса российских компаний у предприятий ресурса не хватает. И будущее металлургическое производство эту проблему решит.