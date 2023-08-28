Холодное море, нашествие медуз и задержание полицией. Анапа-2023: отдых или мучение?

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Погода + 36, а море 21 градус. Фантастика? Нет, суровая реальность! Приезжаешь с семьей из четырех человек (родители и двое детей) на Черноморское побережье отдохнуть, насладиться теплом, свежим воздухом, наплаваться вдоволь, заходишь в воду и… Выходишь. На протяжении всего августа температура воды не поднималась выше +26, но и то, это кайф, ведь большую часть месяца градусник показывал 21-23 градуса. Мешал и сильный ветер: либо сидишь в воде по шею, либо покрываешься мурашками от холода и пулей выбегаешь на шезлонг.
Конечно, пулей не получится — мелкие и очень острые камни врезаются в ноги. Без специальной обуви (аквасоки, коралки, аквашузы) по пляжу сложно быстро передвигаться.
Еще медузы. Эти скользкие существа были повсюду, десятки, нет, даже сотни. Они просто заполонили всю береговую линию. Кого-то мучают водоросли и зеленое море (это на Центральном пляже), а отдыхающих на «Высоком берегу» в Анапе — белые и липкие морские обитатели. Когда их вылавливали с целью очистить воду и оставляли большими кучами на берегу, жуткий запах рыбы не развеивал даже бриз. Все присутствующие, без малого, ощущали себя покупателями рыбного магазина.
Лирическое отступление подошло к концу. Теперь обо всем по порядку. Так можно ли отдохнуть в Анапе на полную катушку или расслабиться не удастся? Еще поговорим о ценах на жилье и питание, о предлагаемых экскурсиях, доступную среду для маломобильных людей и семей с детьми, а также о многом-многом другом. Погнали.
Прибрежные санатории за проживание, лечение и трехразовое питание берут от 4 тыс/чел. При этом после приема врача (далеко идти не придется: специалист есть в каждом санатории) можно будет посещать оздоравливающие процедуры и питаться только полезной пищей — есть отдельное меню для соблюдающих диету. Завтрак — неизменно каши, обед — супы, паровое второе (ммм, как вкусно — нет), напитки без сахара и фрукты, легкий ужин — мизерная порция чего-нибудь невредного с мясом.
В санатории БФО двухнедельное размещение с местным «Все включено» (здесь мы и были, уже во второй раз) стоит 42 тысячи на человека, вне зависимости от возраста. Мы, кстати, по вечерам постоянно догонялись шашлыками, блинами с начинкой, пиццей или вареной кукурузой.
В километре от пляжа можно найти гостевые дома с ценником от 2 тысяч рублей, но это без питания. А в центре туристической Анапы располагаются отели со звездностью и собственными лакшери-пляжами. Например, в «Эделоне» за двухместный номер только с завтраком возьмут 8300 руб за сутки. «Джамайка» — 19 тысяч за двоих. Есть варианты 5-ти звездочных за 40 тысяч и дороже.
Большинство санаториев, включая наш, располагаются в 5-ти минутах ходьбы до пляжа «Высокий берег». Спуск к морю довольно большой — более 100 ступеней, но есть и специальный лифт (для тех, кто не может передвигаться сам или кому очень трудно). На пляжах все заставлено шезлонгами, проходы очень узкие. Для отдыхающих в прибрежных санаториях лежаки бесплатные (это огромный плюс, ведь за каждого члена семьи придется ежедневно отдавать по 250 рублей или ютиться на узенькой береговой линии, где тебя поджидает сплошной дискомфорт).
На территории пляжа оборудованы раздевалки, туалеты (один из них с эпичным названием — сортир «5 дырочек» платный, билет на сей аттракцион обойдется в 30 рублей), есть массажные кабинки (15-минутный массаж любой зоны от 700 руб), столовая, спортивная площадка, где ежедневно играют в волейбол и взрослые, и дети, несколько песочниц и батутная зона с пенной вечеринкой по вечерам. В целом, чистенько, симпатично, но не протолкнуться. Люди буквально лежат друг на друге. А игривые дети то и дело обстреливают отдыхающих из водных пистолетов или покрывают с головы до ног солеными брызгами.
Отдыхающим предлагаются поездки на банане с купанием в открытом море. Удовольствие в этом сезоне стоит 600 рублей (2 года назад — 300). Сапы, катамараны, парусники — в пределах этой же цены. А недалеко от Центрального пляжа есть аквапарк. Он работает до позднего вечера.
Ресторанов, кафе, разнообразных фудкортов здесь не сосчитать: на любой вкус и кошелек. Морепродукты и шашлыки пользуются наибольшей популярностью. Цена за 100 граммов лангустинов начинается от 150 рублей, шашлыка из свинины — от 79 рублей, шампиньоны на гриле от 50 до 155 рублей за те же 100 гр. Шаурма здесь меньше и дороже, чем в Нижнем Тагиле, пробовать ее мы не рискнули. Однако, точек стритфуда и кофеен недалеко от пляжа также в изобилии и везде полно отдыхающих.
Вкусная пицца, роллы, огромные бургеры — все это есть на фудкортах в нескольких шагах от пляжа. Ценник на японскую кухню высокий, двухсотграммовая порция начинается от 400 рублей, но весь ассортимент либо овощной, либо рыбный. Итальянская пицца на тонком тесте — от 500 рублей за полкило. Вкусно и сытно, мы пробовали.
Столовые приглашают на завтрак от 170 рублей на человека, комплексный обед или ужин начинается от трех сотен. А вот рестораны с живой музыкой заставят раскошелиться. Даже самые простые салаты здесь начинаются от 400 рублей. Полноценный ужин на четырех человек обойдется примерно в 5 тысяч рублей. И это если не шиковать.
Не слишком далеко есть рынок, где продаются фрукты, овощи, домашние сыры, колбасы, различные напитки и многое другое. Здесь всегда очень многолюдно. Цены на томаты, например, начинаются от 70 рублей, на огурцы — от 40. Виноград — от 180/кг, клубника — 340 (но на пляже 150 руб за маленький стакан), арбузы — 30, дыни — 50.
В Анапе повсюду располагаются «Магниты». Сюда мы ходили за водой (в санаториях не снабжают живительной влагой) — стоимость за 5 литров начинаются от 90 рублей. В остальном, цены примерно такие же как и в тагильских магазинах, но только не на мороженое. Обычный стаканчик — от 120 руб.
Мало кто проводит на пляже весь день. После 20:00 и вовсе людей на нем почти не остается — наступает время прогулок по набережной. Темнеет на юге очень рано, поэтому расслабляться нельзя: вокруг толпы отдыхающих, просто не протолкнуться, и наглые самокатчики. Нет, не просто наглые, они бешеные. Несутся в толпу и сигналят, чтобы их пропустили. А уступить-то не получается, ведь места свободного нет. Часто приходилось наблюдать травмированных пешеходов.
В Нижнем Тагиле даже нет такого количества самокатов, хотя на городской набережной, кажется, что их много. Однако это только кажется, потому что по-настоящему много их именно здесь.
Всем желающим развлечься доступны морские круизы и экскурсии. Так, 4-х часовое путешествие на теплоходе «Горгиппия» на Большой Утриш с купанием, как заявляют организаторы, в чистейшей воде, обойдутся в 1500 руб на взрослого и 1000 руб на ребенка.
Почти 5 часов езды на джипах предстоят выбравшему экскурсию к Кипарисовому озеру (оно, к сожалению, практически высохло в этом году). По пути турист сможет в поселок Супсех и спуститься с 800 очень крутых ступенек, увидеть Лысую гору и продегустировать напитки от местных производителей.
В Анапе предлагают также услуги дайвинга, короткие морские прогулки, поездки в Новороссийск, Геленджик и многое другое.
В центральном парке всегда столпотворение — очереди абсолютно на все аттракционы, в особенности, на колесо обозрения. Пользуются популярностью и VR-зоны, различные фотозоны, тиры, лабиринты страха. Американские горки не самые огромные, но тоже страшные: одна мертвая петля чего стоит.
На самих набережных каждые 500 метров для гуляющих выступают местные певцы, танцоры, барабанщики, огнеглотатели и другие артисты: знай себе, плати.
Еще в Анапе много скверов: есть, что посмотреть. Например, здесь сохранились уголки из далекого прошлого. Некоторые здания, кажется, даже не поменялись со времен СССР. Проходишь мимо и окунаешься в ту атмосферу, по крайней мере, так кажется. Сохранились и сооружения времен Русско-Турецкой войны, повсюду памятники и царские пушки. Есть даже археологический музей под открытым небом.
В центре пляжного района все засажено зеленью и красивыми цветами. Каждое утро заботливые хозяева отелей и санаториев все поливают и убирают мусор. Кстати, его здесь почти нет — в любое время суток урны пустые, мимо ничего не бросают, и, несмотря на сильный ветер, ничего не летает по городу. Даже листья подметаются с завидной регулярностью.
Что удивляет, в Анапе повсюду стоят чистые и новые контейнеры для сбора ТКО, а рядом, обязательно, резервуар для сортировки пластика. Отходы вывозят вечером на маленьком бесшумном мусоровозе, когда потока машин уже нет. Сами баки ежедневно моют, по крайней мере в районе набережной. Запах от отходов здесь попросту отсутствует.
В Анапе среди отдыхающих очень много взрослых и детей с ограниченными возможностями. У всех громоздкие средства передвижения, а сами пешеходные участки очень узкие, дороги, кстати, тоже. Ширина этих зон здесь единственный минус для туристов и передвигающихся на коляске в том числе. Все вокруг вымощено плиткой: и идти, и ехать можно беспрепятственно.
Я отдыхаю здесь уже третий раз. Тихий и спокойный городок. Центр, конечно, гудит, но прибрежные санаторные районы спят по ночам спокойно. Куда бы я не ехал, везде смогу найти проезд или пандус. Кроме зданий с высоким крыльцом, там есть пандус, но он очень крутой. Даже на пляж на лифте спускаюсь. Анапа небольшая, круглая что ли. Уехал по одной улочке, вернулся по другой. Все меня здесь устраивает, — поделился мнением с TagilCity.ru один из туристов.
Отдельная тема — котики. В Анапе их на каждом углу с десяток, без преувеличения. Вальяжные, наглые, чилят себе в тенечке, а их тут все кормят, гладят и, видно, любят. На территории нашего санатория, котеек, минимум, 14. Считали, но сбивались. Кажется, любой отдыхающий найдет себе «пару» для отдыха.
В одном из кафе живет местная Багира, у нее есть собственный деревянный двухэтажный дом на одном из газонов. Ухоженная и ласковая кошечка привлекает внимание посетителей заведения: дети устраивают с ней фотосессии.
А кто же ночью без малейшего стеснения бегает по ногам отдыхающих, пугая своей прытью? Та дааам — ежи! От мала до велика. И никого ведь не боятся.
Местные полицейские активно наблюдают за порядком. В городе есть мобильные отделы полиции и специальный транспорт — маленькие электрокары (по узким анапским улочкам — самое то). Также именно здесь внедрили пока единственный в России АПК «Купол» — систему искусственного интеллекта с пятью сотнями камер с функцией нейроаналитики.
Камеры на улицах под разными ракурсами сканируют проходящих мимо них людей и помогают найти преступников. Подобное произошло с нами под конец отпуска: моего мужа задержали. Оказалось, что он похож на злостного неплательщика алиментов, объявленного в федеральный розыск. Самое интересное, что документов на прогулку мы с собой не берем. Сотрудники полиции показали фотографии с камер наблюдения: ни единого сходства с тем, кто был им нужен, но ИИ рассудил иначе. Порядка 20-ти минут ушло на установление личности «тагильского злодея» — помогла фотография паспорта на телефоне — и его отпустили. Напугались мы, конечно, знатно.
Все лето эти камеры работают в нашем городе, бывают путаницы, но как правило, система «стреляет» без промаха. Просто как-то под углом: если голову наклонить, повернуть, может быть сходство по точкам на лице. В вашем случае — это подбородок. Когда система находит человека, похожего на подозреваемого, на все пульты передается сигнал, на кпк — снимок того, чью личность необходимо установить, — пояснили сотрудники полиции.
Подведем итоги отдыха в Анапе в 2023 году, субъективные, конечно же. Сезон заканчивается, осталось буквально несколько теплых сентябрьских недель и город опустеет.
Плюсы отдыха в Анапе:
Минусы отдыха в Анапе:
Море грязное и холодное, больше не приедем. Отдали почти 200 тысяч. За что? Лучше все-таки в Сочи или в Абхазию. В последней не так много отдыхающих, — заявила семья, с которой удалось поговорить на пляже.
Минусы, плюсы. Сейчас никуда особо и не съездишь. Выбирать не приходится. Детей оздоровить, самим отдохнуть. Но тут с заселением получилась нервотрепка, нам бронь по приезде не подтвердили, хотя мы заплатили полную стоимость. Пришлось спешно искать жилье, ладно хоть всю сумму вернули. Последний номер ухватили в другом санатории. 5200 без питания и лечения на двоих за сутки, — рассказала еще одна отпускница Татьяна.
Отдых с фразой «зато не на работе» тоже отдых. Общие впечатления положительные, однако напрашивается вывод: в родной стране всегда комфортнее, но хочется тишины, отсутствия большого скопления людей, теплого, чистого моря и ненадолго заграницу.