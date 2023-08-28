Холодное море, нашествие медуз и задержание полицией. Анапа-2023: отдых или мучение?

Мало кто проводит на пляже весь день. После 20:00 и вовсе людей на нем почти не остается — наступает время прогулок по набережной. Темнеет на юге очень рано, поэтому расслабляться нельзя: вокруг толпы отдыхающих, просто не протолкнуться, и наглые самокатчики. Нет, не просто наглые, они бешеные. Несутся в толпу и сигналят, чтобы их пропустили. А уступить-то не получается, ведь места свободного нет. Часто приходилось наблюдать травмированных пешеходов.