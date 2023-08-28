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Updated Сегодня, 12:20

В Екатеринбурге застройщики готовятся сорвать крупный куш из-за роста ключевой ставки

В Екатеринбурге застройщики готовятся сорвать крупный куш из-за роста ключевой ставки

28 августа 2023, 12:18
Фото: 1MI
Повышение ключевой ставки сыграет на руку застройщикам в Екатеринбурге, которые готовятся к росту продаж жилья в новостройках на фоне растущего спроса среди покупателей, следует из прогноза аналитиков сервиса мониторинга рынка недвижимости «Объектив. РФ».

Ранее Центробанк повысил ключевую ставку до 12% с целью стабилизации курса рубля. По мнению аналитиков, эта мера спровоцирует спрос на жилье, прежде всего, у покупателей, которым была одобрена ипотека по прежним ставкам. Еще одной причиной для роста спроса видится объявленный срок завершения госпрограмм льготного ипотечного кредитования.

Количество проданных квартир в новостройках в итоге может вырасти в Екатеринбурге до 2,5 тысяч или 120 тысяч квадратных метров в месяц — это на 150% больше, чем год назад. Отметим, в июле первичного жилья здесь продали на 40% больше, чем в том же месяце прошлого года. Однако уверенно говорить о возвращении рынка к показателям продаж до начала СВО можно будет только по итогам последнего квартала 2023 года.

Сейчас совокупная площадь нераспроданных квартир в Екатеринбурге составляет 1,47 млн кв. м. Напомним, уральская столица входит в пятерку российских городов по этому показателю. Несмотря на это, рынок остается привлекательным для застройщиков. В июле они выставили на продажу восемь жилых комплексов и четыре новые очереди уже строящихся объектов.

Напомним, в России наблюдается рост нераспроданной недвижимости в новостройках на фоне падения спроса. Среди лидеров в этом сегменте наряду с Екатеринбургом оказались Омск, Краснодар, Самара и Челябинск. За год объем нераспроданного жилья вырос по стране в целом на 11,1 млн кв. м — это плюс 18,5% к 2022 году, а по состоянию на 1 июля было продано всего лишь около 30% от объема вновь возведенного жилья.

#Новостройки#Екатеринбург#Ключевая ставка#Застройщики#Продажа жилья#Рынок недвижимости
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