В Екатеринбурге застройщики готовятся сорвать крупный куш из-за роста ключевой ставки

Количество проданных квартир в новостройках в итоге может вырасти в Екатеринбурге до 2,5 тысяч или 120 тысяч квадратных метров в месяц — это на 150% больше, чем год назад. Отметим, в июле первичного жилья здесь продали на 40% больше, чем в том же месяце прошлого года. Однако уверенно говорить о возвращении рынка к показателям продаж до начала СВО можно будет только по итогам последнего квартала 2023 года.