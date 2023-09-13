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Получить Единую социальную карту «Уралочка» теперь можно в Сбербанке

Получить Единую социальную карту «Уралочка» теперь можно в Сбербанке

13 сентября 2023, 10:42
Фото: Сбер
Получить Единую социальную карту «Уралочка» теперь можно во всех отделениях Сбербанка в Свердловской области. Достаточно обратиться в ближайший офис с паспортом и СНИЛС или его копией.

С помощью Единой социальной карты жители могут получать пособия, заработную плату и пенсию, оплачивать товары, услуги ЖКХ, интернет и мобильную связь в Сбербанк Онлайн, а также пользоваться скидками, бонусами и специальными предложениями от партнеров проекта.

Кроме того, банковской картой «Уралочка» можно бесконтактно оплатить проезд в общественном транспорте, а в Екатеринбурге еще и сэкономить на этом, поскольку тариф будет ниже.

Для нас важно, чтобы как можно больше жителей Свердловской области смогли оформить карту «Уралочка» и получили доступ к цифровой инфраструктуре региона. Поэтому мы проделали большую работу, чтобы стать банком-соэмитентом ЕСК и настроить все наши внутренние процессы к эффективной работе по выпуску карт. Срок изготовления «Уралочки» от Сбербанка составит от 3 до 5 рабочих дней. Приятный бонус — у карт будет индивидуальный дизайн с логотипом проекта, — пояснил управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.
Фото: Сбер

Пользоваться картой теперь смогут жители даже небольших или отдаленных населенных пунктов Свердловской области.

У Сбера — самая широкая сеть отделений в Свердловской области, а это значит, что оформить карту «Уралочка» и пользоваться всеми ее возможностями смогут как екатеринбуржцы, так и жители самых отдаленных городов области, — заявил министр социальной политики Свердловской области.

Отметим, что картой «Уралочка» уже пользуются более 320 тысяч свердловчан.

Теперь их станет еще больше, а мы в свою очередь продолжим работать над расширением списка партнеров, предоставляющих скидки и бонусы для владельцев ЕСК, а также запуском новых акций и предложений, — пояснил генеральный директор компании «САПФИР-ЭКСПЕРТ» (оператор Единой социальной карты) Павел Ведерников.

Проект ЕСК в регионе реализуется по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Программа «Уралочка» работает на базе платежной системы «Мир».

Реклама. Рекламодатель: ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11 августа 2015 года. Регистрационный номер — 1481. http://www.sberbank.ru/?erid=LjN8KBMXm

#Общество#Свердловская область#Интернет#Скидки#Заработная плата#Банковская карта#Пособия#Сбербанк#Уралочка#Мобильная связь#Оплата ЖКХ#Сбер#Анастасия Имамахметова
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