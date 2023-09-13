Получить Единую социальную карту «Уралочка» теперь можно в Сбербанке

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
С помощью Единой социальной карты жители могут получать пособия, заработную плату и пенсию, оплачивать товары, услуги ЖКХ, интернет и мобильную связь в Сбербанк Онлайн, а также пользоваться скидками, бонусами и специальными предложениями от партнеров проекта.
Кроме того, банковской картой «Уралочка» можно бесконтактно оплатить проезд в общественном транспорте, а в Екатеринбурге еще и сэкономить на этом, поскольку тариф будет ниже.
Для нас важно, чтобы как можно больше жителей Свердловской области смогли оформить карту «Уралочка» и получили доступ к цифровой инфраструктуре региона. Поэтому мы проделали большую работу, чтобы стать банком-соэмитентом ЕСК и настроить все наши внутренние процессы к эффективной работе по выпуску карт. Срок изготовления «Уралочки» от Сбербанка составит от 3 до 5 рабочих дней. Приятный бонус — у карт будет индивидуальный дизайн с логотипом проекта, — пояснил управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.
Пользоваться картой теперь смогут жители даже небольших или отдаленных населенных пунктов Свердловской области.
У Сбера — самая широкая сеть отделений в Свердловской области, а это значит, что оформить карту «Уралочка» и пользоваться всеми ее возможностями смогут как екатеринбуржцы, так и жители самых отдаленных городов области, — заявил министр социальной политики Свердловской области.
Отметим, что картой «Уралочка» уже пользуются более 320 тысяч свердловчан.
Теперь их станет еще больше, а мы в свою очередь продолжим работать над расширением списка партнеров, предоставляющих скидки и бонусы для владельцев ЕСК, а также запуском новых акций и предложений, — пояснил генеральный директор компании «САПФИР-ЭКСПЕРТ» (оператор Единой социальной карты) Павел Ведерников.
Проект ЕСК в регионе реализуется по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Программа «Уралочка» работает на базе платежной системы «Мир».
Реклама. Рекламодатель: ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11 августа 2015 года. Регистрационный номер — 1481. http://www.sberbank.ru/?erid=LjN8KBMXm