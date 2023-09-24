Жители Екатеринбурга испугались мужчины с ружьем

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
О вооруженном незнакомце рассказали сами екатеринбуржцы, сообщается в сообществе «Наш Компрессорный (Екатеринбург)».
Что за беспредел? Возле полиции! У нас вообще ничего не контролируется, — рассказала местная жительница.
В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу инцидент пока не комментировали.
Напомним, что ранее жители пожаловались на неизвестных молодых людей, которые бегали с ножом по центру города и пугали прохожих своим поведением.