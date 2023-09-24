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Жители Екатеринбурга испугались мужчины с ружьем

Жители Екатеринбурга испугались мужчины с ружьем

24 сентября 2023, 10:12
Фото: 1MI
В Екатеринбурге жители района Компрессорный испугались мужчину с ружьем.

О вооруженном незнакомце рассказали сами екатеринбуржцы, сообщается в сообществе «Наш Компрессорный (Екатеринбург)».

Что за беспредел? Возле полиции! У нас вообще ничего не контролируется, — рассказала местная жительница.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу инцидент пока не комментировали.

Напомним, что ранее жители пожаловались на неизвестных молодых людей, которые бегали с ножом по центру города и пугали прохожих своим поведением.

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