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Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Двухлетний ребенок самостоятельно ушел из детсада в Екатеринбурге

Двухлетний ребенок самостоятельно ушел из детсада в Екатеринбурге

26 сентября 2023, 12:55
Фото: 1MI
В Екатеринбурге двухлетний ребенок самовольно покинул детский сад. После этого прокуратура начала проверять учреждение.

В ведомство обратилась мама мальчика, она пожаловалась, что в детсаду за сыном недосмотрели. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Женщина рассказала, что 11 сентября она привела ребенка в детский сад № 489 в поселке Горный Щит. Это было утром. Спустя некоторое время после ухода мамы, мальчик один вышел за пределы садика.

При этом его никто не остановил, а охранник не предпринял действий по возвращению малыша обратно. В результате на мальчика обратил внимания охранник соседнего детсада.

По информации заведующей детсадом № 489, в этот день ребенок оказался в детсаду впервые. В группе, в которую он поступил, работали и воспитатель, и его помощник.

Теперь прокуратура проверяет учреждение. По окончании проверки будет принято решение.

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