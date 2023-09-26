Двухлетний ребенок самостоятельно ушел из детсада в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
В ведомство обратилась мама мальчика, она пожаловалась, что в детсаду за сыном недосмотрели. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Женщина рассказала, что 11 сентября она привела ребенка в детский сад № 489 в поселке Горный Щит. Это было утром. Спустя некоторое время после ухода мамы, мальчик один вышел за пределы садика.
При этом его никто не остановил, а охранник не предпринял действий по возвращению малыша обратно. В результате на мальчика обратил внимания охранник соседнего детсада.
По информации заведующей детсадом № 489, в этот день ребенок оказался в детсаду впервые. В группе, в которую он поступил, работали и воспитатель, и его помощник.
Теперь прокуратура проверяет учреждение. По окончании проверки будет принято решение.