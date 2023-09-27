Эксперты назвал топ-5 групп промышленной продукции с наибольшим увеличением цен

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Часто учитываются средние цены на различные продукты, и вес каждого из них в общей структуре потребительского рынка. В результате такой подсчет может скрыть значительное изменение цены на конкретный товар, например, автомобили, пишет ИА RuNews24.ru
Если говорить о промышленной сфере, то здесь цены формируются для других секторов экономики, а не для населения.
С начала 2023 года индекс цен на промышленные товары для внутреннего рынка вырос на 15,3%. Наибольший прирост был за последний месяц: цены увеличились на 4,4% по сравнению с июлем.
Взглянем на топ-5 групп промышленной продукции с самым большим увеличением цен с августа до начала года:
1. Добыча металлических руд — увеличение на 48%.
2. Добыча нефти и газа — увеличение на 45%.
3. Производство кокса и нефтепродуктов — увеличение на 34%.
4. Металлургия — увеличение на 19%.
5. Электроэнергетика — увеличение на 9%.
Единственная группа промышленных товаров, где цены снизились с начала года, это бумажная отрасль (-3,5%).