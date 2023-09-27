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Posted Сегодня, 08:16

Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 08:18

Updated Сегодня, 08:18

Эксперты назвал топ-5 групп промышленной продукции с наибольшим увеличением цен

27 сентября 2023, 08:16
На данный момент официальная инфляция составляет 5,15%. Однако этот показатель может не отражать реальные изменения стоимости отдельных товаров из-за способа его расчета.

Часто учитываются средние цены на различные продукты, и вес каждого из них в общей структуре потребительского рынка. В результате такой подсчет может скрыть значительное изменение цены на конкретный товар, например, автомобили, пишет ИА RuNews24.ru

Если говорить о промышленной сфере, то здесь цены формируются для других секторов экономики, а не для населения.

С начала 2023 года индекс цен на промышленные товары для внутреннего рынка вырос на 15,3%. Наибольший прирост был за последний месяц: цены увеличились на 4,4% по сравнению с июлем.

Взглянем на топ-5 групп промышленной продукции с самым большим увеличением цен с августа до начала года:

1. Добыча металлических руд — увеличение на 48%.

2. Добыча нефти и газа — увеличение на 45%.

3. Производство кокса и нефтепродуктов — увеличение на 34%.

4. Металлургия — увеличение на 19%.

5. Электроэнергетика — увеличение на 9%.

Единственная группа промышленных товаров, где цены снизились с начала года, это бумажная отрасль (-3,5%).

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