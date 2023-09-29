Монтажник упал с крыши на заводе «РУСАЛа» в Карпинске

Сам мужчина трудится в ООО «Алькор-Строй», которое проводит ремонт по договору подряда. Инцидент случился 28 сентября днем. На территории одного из цехов монтажник выполнял работы по демонтажу профнастила на кровле. Рабочий полностью открутил профнастил от металлоконструкции. После этого он соскользнул с профлиста и упал вниз, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.