Монтажник упал с крыши на заводе «РУСАЛа» в Карпинске

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Сам мужчина трудится в ООО «Алькор-Строй», которое проводит ремонт по договору подряда. Инцидент случился 28 сентября днем. На территории одного из цехов монтажник выполнял работы по демонтажу профнастила на кровле. Рабочий полностью открутил профнастил от металлоконструкции. После этого он соскользнул с профлиста и упал вниз, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
После случившегося мужчина был доставлен в Краснотурьинскую городскую больницу. Его состояние медики оценили как тяжелое. Также на месте работал прокурор Краснотурьинска Леонид Сопочкин.
Прокуратура по данному факту проводит проверку. В ходе нее будет оцениваться, как соблюдались требования безопасности при выполнении демонтажа.
Напомним, в конце июля в Нижнем Тагиле на крыше ИК-5 проводились строительные работы. В ходе них крыша обрушилась. В результате скончались двое человек, еще несколько получили травмы.