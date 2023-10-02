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Posted Сегодня, 12:24

Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Рост цен на автомобильное топливо: что ожидать?

2 октября 2023, 12:24
Выяснилось, что будут происходить с ценами на топливо для автомобилей. Цены на бензин АИ-92 уже достигли отметки в 58 рублей за литр, а дизельное топливо стало еще дороже и продается по цене выше 64 рублей на некоторых заправках.

В связи с таким ростом цен, государство планирует ввести запрет на экспорт и повысить пошлины на импорт энергоресурсов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Один экономист поделился своим мнением о возможном снижении цен на топливо для автомобилей. По его словам, запрет на экспорт поможет стабилизировать рынок и, возможно, решить проблему нехватки топлива, но существующие цены вряд ли значительно снизятся. Он также отметил, что правительство не может полностью запретить экспорт на длительный период, так как это противоречит договорам с другими участниками международного рынка. Ограничительные меры, скорее всего, будут временными.

Экономист назвал сложившуюся ситуацию «идеальным штормом на рынке топлива», из которого нет простого выхода. По его мнению, внутренний рынок должен готовиться к постепенному увеличению цен на бензин и дизельное топливо.

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