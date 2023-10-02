Рост цен на автомобильное топливо: что ожидать?

Один экономист поделился своим мнением о возможном снижении цен на топливо для автомобилей. По его словам, запрет на экспорт поможет стабилизировать рынок и, возможно, решить проблему нехватки топлива, но существующие цены вряд ли значительно снизятся. Он также отметил, что правительство не может полностью запретить экспорт на длительный период, так как это противоречит договорам с другими участниками международного рынка. Ограничительные меры, скорее всего, будут временными.